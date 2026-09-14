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Το δικό της «αντίο» έγραψε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Με τον δικό της τρόπο θέλησε να αποχαιρετήσει η Σταματίνα Τσιμτσιλή στον Γιώργο Μαζωνάκη, προχωρώντας σε μία συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση αφιερωμένη στον σπουδαίο ερμηνευτή.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών και η έρευνα για την υπόθεση του θανάτου του βρίσκεται υπό πλήρη εξέλιξη.

Σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και θλίψης πραγματοποιήθηκε η εξόδιος ακολουθία του εκλιπόντος ερμηνευτή με χιλιάδες κόσμο να συγκεντρώνεται έξω από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια.

Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, καλλιτέχνες και θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη, τον τίμησαν με την παρουσία τους την ώρα που η φωνή του ερμηνευτή ακουγόταν στην γειτονιά.

Λίγες ώρες μετά από την ολοκλήρωση της εξόδιου ακολουθίας, η Σταματίνα Τσιμτσιλή θέλησε να γράψει το δικό της «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη, προχωρώντας σε μία συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση:

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«Κάποιοι άνθρωποι φεύγουν νωρίς, αλλά δεν χάνονται ποτέ. Μένουν ζωντανοί μέσα από όσα δημιούργησαν και μέσα από όσα μας έκαναν να νιώσουμε.

Γιώργο, θα ακούμε τα τραγούδια σου και θα νιώθουμε ότι είσαι ακόμη εδώ… Καλό ταξί».