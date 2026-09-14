Ο πρώην πρωθυπουργός φέρεται να εκτιμά ότι στην επόμενη Βουλή θα υπάρχει η πλειοψηφία για μια τέτοια κίνηση.

Ο Αντώνης Σαμαράς δεν πρόκειται να συγχωρήσει στον Κυριάκο Μητσοτάκη το μείζον σκάνδαλο των υποκλοπών και την παρακολούθησή του επί διακυβέρνησης της ΝΔ.

Οι πληροφορίες επιμένουν πως σε περίπτωση που η δικαιοσύνη μετά τις εκλογές θα στείλει στη Βουλή δικογραφία στην οποία θα περιλαμβάνεται και ο νυν πρωθυπουργός θα επιδιώξει να υπάρχει πλειοψηφία υπέρ της παραπομπής του στο Δικαστικό Συμβούλιο με τελικό στόχο την παραπομπή του στο Ειδικό Δικαστήριο.



Η Δημοκρίτου (και προσεχώς και επισήμως Ιπποκράτους και Σόλωνος αφού εκεί στεγάζεται σιγά-σιγά το νέο κόμμα) θεωρεί βέβαιο ότι στην κατεύθυνση αυτή θα κινηθεί το ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και όλα τα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Και ότι κάτω από το γενικότερο κλίμα που θα δημιουργηθεί πολύ δύσκολα θα βρεθεί κόμμα και στην κεντροαριστερά που ακόμα και αν ήθελε δεν θα υπερψήφιζε την παραπομπή του Κ. Μητσοτάκη. Η δήλωση δηλαδή του Κωνσταντίνου Καραμανλή για τον Ανδρέα Παπανδρέου «τον πρωθυπουργό δεν τον στέλνεις φυλακή τον στέλνεις σπίτι του» δεν ισχύει εν προκειμένω.

Αξίζει να σημειωθεί πως για το θέμα του Ειδικού Δικαστηρίου ρωτήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη ΔΕΘ. «Καταρχάς όταν προκύπτουν ευθύνες για οποιονδήποτε πολίτη της χώρας, αυτές οι ευθύνες διερευνώνται, είτε είναι επιχειρηματίας, είτε είναι πολιτικός, είτε είναι οποιοσδήποτε», ήταν η απάντηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι σχέσεις Μητσοτάκη-Σαμαρά βρίσκονται ήδη στο κόκκινο- και είμαστε ακόμα στην αρχή.