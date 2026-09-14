Τεράστιος αναβρασμός στις αγορές από την αύξηση του brent. Τριγμοί στην οικονομία των ΗΠΑ.

Όσα κι αν ο Τραμπ προσπαθεί να καθησυχάσει τις αγορές και να ανακοινώνει ότι Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν να μην χτυπούν ενεργειακούς στόχους και τον Ζελένσκι στη συνέχεια να τον «αδειάζει» το 10ετές ομόλογο των ΗΠΑ έσπασε με τη σειρά του τα ρεκόρ ξεπερνώντας το 5%.

Ειδικότερα όπως αναφέρει η WSJ, η αυξανόμενη αστάθεια στη Μέση Ανατολή ώθησε τις τιμές του πετρελαίου προς τα πάνω, εντείνοντας τις ανησυχίες των επενδυτών για τον πληθωρισμό.

Η απόδοση του ομολόγου αναφοράς έφτασε το 5,012% στις πρωινές συναλλαγές, σύμφωνα με το Tradeweb, το υψηλότερο ενδοημερήσιο επίπεδό της από το 2007! Στη συνέχεια υποχώρησε στο 4,96%.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου, η οποία αντανακλά τον καθορισμό του κόστους δανεισμού για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, έχει ξεπεράσει το 5% μόνο σε μία άλλη περίπτωση από το 2007. Οι επενδυτές πωλούν κρατικά ομόλογα εδώ και εβδομάδες καθώς οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν με το Brent σήμερα να πλησιάζει τα 110 δολάρια το βαρέλι μετά τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που οδήγησαν τη Σαουδική Αραβία στο κλείσιμο ενός βασικού αγωγού πετρελαίου, μια κίνηση που είναι πιθανό να περιορίσει την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Με τον πληθωρισμό να βρίσκεται σε άνοδο, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) αναμένεται την Τετάρτη να αυξήσει τα επιτόκια για πρώτη φορά φέτος, ενώ τεχνολογικές και βιομηχανικές μετοχές σημείωσαν πτώση, αφού οι ηγέτες τριών από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης ζήτησαν επιβράδυνση της ανάπτυξης της τεχνολογίας.

Και σημειώστε: η απόδοση του 10ετούς ομολόγου διαπραγματευόταν στο 1,3% πριν από πέντε χρόνια. Τώρα, βρίσκεται στο 5%, με το κόστος της εξυπηρέτησης μόνο των επιτοκίων των δανείων για το χρέος των ΗΠΑ να φτάνει το 1,5 τρισ.τον χρόνο και το κλείσιμο του προϋπολογισμού να είναι ένας ακόμη βραχνάς για τον πρόεδρο Τραμπ.

Τι σημαίνει το 5% για τα δάνεια

Οι υψηλότερες αποδόσεις ομολόγων μεταφράζονται σε υψηλότερα επιτόκια, καθιστώντας τον δανεισμό πιο ακριβό.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αποτελεί το σημείο αναφοράς για το κόστος δανεισμού σε ολόκληρη την οικονομία. Η αύξηση των αποδόσεων μπορεί να αυξήσει τα επιτόκια των δανείων όπως των στεγαστικών.

Η αγορά κατοικίας είναι το σημείο όπου οι υψηλότερες αποδόσεις μπορούν πραγματικά να πονέσουν. Τα επιτόκια στεγαστικών δανείων ακολουθούν στενά την απόδοση του 10ετούς ομολόγου του Δημοσίου. Καθώς η απόδοση του 10ετούς ομολόγου έχει αυξηθεί φέτος, το μέσο επιτόκιο στεγαστικών δανείων 30ετούς διάρκειας έχει σκαρφαλώσει στο υψηλότερο επίπεδό του εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο.

Η αύξηση των αποδόσεων έχει οδηγήσει τα επιτόκια στεγαστικών δανείων σε άνοδο. Το μέσο επιτόκιο στεγαστικών δανείων με σταθερό επιτόκιο 30ετούς διάρκειας αυξήθηκε στο 6,76% την περασμένη εβδομάδα, από 6,15% στην αρχή του έτους.

Τι σημαίνει το 5% για τις μετοχές

Οι υψηλότερες αποδόσεις ομολόγων μπορούν να επηρεάσουν τους υπολογισμούς των αναλυτών για τα μελλοντικά κέρδη των εταιρειών και την αξία των μετοχών. Οι υψηλότερες αποδόσεις αξιόπιστων κρατικών ομολόγων μπορούν επίσης να απομακρύνουν τους επενδυτές από πιο επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία, όπως οι μετοχές.

Η αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων μπορεί να ασκήσει πίεση στις μετοχές, αλλά εξαρτάται από το πλαίσιο στο οποίο αυξάνονται οι αποδόσεις και από το πόσο ασταθείς είναι οι κινήσεις.

Όταν οι αποδόσεις αυξάνονται δραματικά ή η αστάθεια εμφανίζεται, μπορεί να προκαλέσει σοκ στην χρηματιστηριακή αγορά. Αυτή ήταν η δυναμική τον Απρίλιο του 2025, όταν οι δασμοί του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ συγκλόνισαν τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατακόρυφα, το δολάριο υποχώρησε και οι μετοχές σημείωσαν πτώση.

Ωστόσο, οι αποδόσεις φέτος έχουν αυξηθεί σταθερά και ο S&P 500 εξακολουθεί να έχει άνοδο άνω του 10%. Όταν οι μετοχές εκτοξεύονται λόγω ισχυρών εταιρικών κερδών, αυτό μπορεί να αντισταθμίσει τις ανησυχίες για υψηλότερες αποδόσεις.

Οι αγορές ενδέχεται να είναι σε θέση να διαχειριστούν σταθερά αυξανόμενες αποδόσεις, ειδικά εάν η οικονομική ανάπτυξη είναι ισχυρή. Ωστόσο, το υψηλότερο κόστος δανεισμού δημιουργεί περισσότερους κινδύνους για τις μετοχές. Εάν τα κέρδη δεχθούν πλήγμα, οι υψηλότερες αποδόσεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν μεγαλύτερο πρόβλημα για τις μετοχές.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου στο 5% «θεωρείται από ορισμένους ως ένα όριο πάνω από το οποίο οι χρηματοπιστωτικές αγορές ενδέχεται να καταρρεύσουν», δήλωσε σε σημείωμά του ο John Higgins, επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος για τις χρηματοπιστωτικές αγορές στην Capital Economics, όπως αναλύει το CNN.

Στα 6 δολάρια το γαλόνι στις ΗΠΑ

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlf7ncgqhtdt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πρόβλημα και στην Ελλάδα

Θέμα χρόνου η νέα αύξηση στα προϊόντα βγάζοντας εκτός τροχιάς τον οικονομικό προϋπολογισμού των νοικοκυριών. Μάλιστα αν βάζαμε σήμερα πετρέλαιο θέρμανσης από 1,10 ευρώ το λίτρο πέρσι, θα το πληρώναμε 1,90 ευρώ το λίτρο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlf786thhpax?integrationId=40599y14juihe6ly}