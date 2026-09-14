Η ανακοίνωση μετά το αίτημα των ελληνικών αρχών για άρση της ασυλίας του Νίκου Παπανδρέου.

Μια «συνήθης εργατική διαφορά» είναι πίσω από το αίτημα της άρσης της ασυλίας του, αναφέρει ο Νίκος Παπανδρέου στην πρώτη επίσημη αντίδρασή του για το θέμα.

Ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ αναφέρει πως η Ευρωβουλή ξεκίνησε την «τυπική διαδικασία εξέτασης» του αιτήματος των ελληνικών αρχών.

Παράλληλα, ο Νίκος Παπανδρέου καλωσορίζει τη διαδικασία, εκφράζει την πλήρη εμπιστοσύνη του στο αποτέλεσμά της και καταλήγει πως δεν θα προβεί σε άλλα σχόλια, σε αυτό το στάδιο, καθώς το ζήτημα «τελεί υπό νόμιμη εξέταση».

Η ανακοίνωση του γραφείου του Νίκου Παπανδρέου

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κινήσει την τυπική διαδικασία εξέτασης αιτήματος που έχει ως αντικείμενο μια συνήθη εργατική διαφορά. Ο Νίκος Παπανδρέου καλωσορίζει τη διαδικασία αυτή, και εκφράζει την πλήρη εμπιστοσύνη του στο αποτέλεσμά της. Καθώς το ζήτημα τελεί υπό νόμιμη εξέταση, δεν θα ήταν ορθό να προβεί σε περαιτέρω σχόλια σε αυτό το στάδιο».

Νίκος Παπανδρέου: Ελληνικό αίτημα στη Μέτσολα, το παρέπεμψε στην αρμόδια επιτροπή

Οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν αίτημα στην πρόεδρο της Ευρωβουλής, Ρομπέρτα Μέτσολα, προκειμένου να αρθεί η ασυλία του Νίκου Παπανδρέου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η υπόθεση σχετίζεται με πρώην συνεργάτιδα του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ.

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Κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Ευρωβουλής, η Ρομπέρτα Μέτσολα ανακοίνωσε το αίτημα. «Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές απηύθυναν αίτημα προς εμένα προκειμένου να αρθεί η κοινοβουλευτική ασυλία του Νίκου Παπανδρέου και οι αρμόδιες ισπανικές αρχές για την άρση της ασυλίας του Αλβίσε Περές. Τα αιτήματα παραπέμπονται στην επιτροπή Νομικών Υποθέσεων», είπε η πρόεδρος της Ευρωβουλής, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις για τα αιτήματα άρσης ασυλίας.

Η στιγμή που η Μέτσολα ανακοινώνει το αίτημα για άρση ασυλίας