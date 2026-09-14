Η αποφυλάκιση Κασιδιάρη είναι γεγονός και θα γίνει την Τρίτη στις 12.

Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου αναμένεται να αποφυλακιστεί από τις φυλακές Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης. Η αποφυλάκισή του έχει προγραμματιστεί για τις 12 το μεσημέρι και σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρικτές του αναμένεται να συγκεντρωθούν έξω από το κατάστημα κράτησης την ώρα της εξόδου του.

Η επιστροφή του στην επικαιρότητα αναμένεται να ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση για την πολιτική του πορεία και το ενδεχόμενο συμμετοχής του στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Για το ζήτημα της ενδεχόμενης παρουσίας του στην πολιτική τοποθετήθηκε η δικηγόρος του Ηλία Κασιδιάρη, Βάσω Πανταζή.Σε ανακοίνωσή της γνωστοποίησε την ημερομηνία και την ώρα της αποφυλάκισης, ενώ παράλληλα αναφέρεται στο ζήτημα της καταδίκης του και στο τεκμήριο αθωότητας, διατυπώνοντας τη θέση της υπεράσπισης.

Η κ. Πανταζή υποστηρίζει ότι ο πελάτης της ολοκληρώνει την ποινή του χωρίς να υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη και χαρακτηρίζει την εξέλιξη αυτή «ρωγμή» και «πλήγμα» για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το τεκμήριο αθωότητας.

Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν θέση της υπεράσπισης και αφορούν τη νομική επιχειρηματολογία που έχει αναπτύξει η πλευρά του Ηλία Κασιδιάρη. Όσο αφορά τα σενάρια καθόδου του Ηλία Κασιδιάρη στις βουλευτικές εκλογές, η συνήγορος του Βάσω Πανταζή τόνισε ότι θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου από τον ίδιο, προκειμένου να «μην αναπαράγονται ανυπόστατες φήμες».

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