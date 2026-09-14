Η ΕΛΑΣ με ανακοίνωσή της κρίνει πως είναι «αναγκαία η επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων στο Ισραήλ μέχρις ότου συμμορφωθεί με την διεθνή νομιμότητα».

Ανακοίνωση μετά τις απειλές που δέχονται από την ισραηλινή κυβέρνηση οι βραβευμένοι δημιουργοί του ντοκιμαντέρ ΝΑΖΑ στη Βενετία, εξέδωσε το ΕΛΑΣ.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους οι τομείς Πολιτισμού και Εξωτερικής Πολιτικής αναφέρουν πως «οι Γιουβάλ Αμπραχάμ και Ρέιτσελ Σζορ, οι δύο Ισραηλινοί δημιουργοί του ντοκιμαντέρ «ΝΑΖΑ», που έφεραν στο φως μαρτυρίες για την γενοκτονία που συντέλεσε στη Γάζα η κυβέρνηση Νετανιάχου, βρίσκονται σήμερα υπό απειλή».

Όπως σημειώνει η ανακοίνωση οι «ακροδεξιοί Ισραηλινοί υπουργοί, τους απειλούν με αφαίρεση ιθαγένειας και τους στοχοποιούν, επειδή τόλμησαν να φωτίσουν πτυχές ενός από τα πιο σκοτεινά εγκλήματα της εποχής μας. Απειλούνται και στοχοποιούνται επειδή αποκαλύπτουν καταγγελίες για τον θάνατο αμάχων στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων και παιδιών».

Στην ίδια ανακοίνωση η ΕΛΑΣ προσφέρει πως «ο Γιουβάλ και η Ρέιτσελ, αγωνίζονται για την ειρήνη και την δημοκρατία στην πατρίδα τους και για ένα καλύτερο αύριο, χωρίς πολέμους και αιματοχυσία. Και γι’ αυτό τον λόγο, βραβεύθηκαν μαζί με τους Παλαιστινίους Μπασέλ Αντρά και Χαμντάν Μπαλάλ για το ντοκιμαντέρ «No Other Land», στη 2η Διεθνή Διάσκεψη του ΙΝΑΤ. Εκείνη την περίοδο, πάλι δέχθηκαν απειλές και χαρακτηρίστηκαν «προδότες». Όμως όταν παρέλαβε το Βραβείο Ειρήνης ο Γιουβάλ Αμπραχάμ μαζί με τον Παλαιστίνιο Μπασέλ Αντρά, έδωσαν την καλύτερη απάντηση σε όσους τρέφονται από τον εθνικισμό και την μισαλλοδοξία. Γιατί όπως είπε ο Γιουβάλ στη Διάσκεψη, «ο λαός μου μπορεί να είναι πραγματικά ασφαλής όταν ο λαός του Μπασέλ Αντρά είναι πραγματικά ελεύθερος και ασφαλής».

Η ΕΛΑΣ χαρακτηρίζει την κίνηση αυτή ως «επίθεση στον πολιτισμό και μια ακόμη απόπειρα φίμωσης της ελευθερίας του Τύπου και του θεμελιώδους δικαιώματος στην έκφραση και στην κριτική. Και γι’ αυτό κανείς δεν επιτρέπεται να σιωπήσει: Το δημοκρατικό και φιλειρηνικό κίνημα στο Ισραήλ, οι προοδευτικές δυνάμεις σε όλο τον κόσμο και φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουν να προστατεύσουν τους δημιουργούς του ντοκιμαντέρ «ΝΑΖΑ» και να καταδικάσουν την ακραία στοχοποίηση που έχουν υποστεί από την κυβέρνηση Νετανιάχου και τους συμμάχους της».

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Καταλήγει λέγοντας πως «δεν μπορούμε να παραμένουμε αμέτοχοι απέναντι στην κατάλυση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και γι’ αυτόν τον λόγο είναι αναγκαία η επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων στο Ισραήλ μέχρις ότου συμμορφωθεί με την διεθνή νομιμότητα».