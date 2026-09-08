Στη συνέντευξη Τύπου που έδωσαν στο Φεστιβάλ της Βενετίας για την ταινία τους «Bunker», Πενέλοπε Κρουζ και Χαβιέ Μπαρδέμ απέδειξαν για μία ακόμα φορά πως δεν φοβοούνται να μιλήσουν ανοιχτά για την πολιτική.

Αναπόφευκτα οι πολιτικές εξελίξεις δεν μπορούν να μένουν ασχολίαστες στο 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όταν στο πρόγραμμα περιλαμβάνει την ταινία του Χαβιέ Μπαρδέμ και της Πενέλοπε Κρουζ.

Το διάσημο ζευγάρι απέδειξαν για μία ακόμα φορά πως δεν φοβάται να μιλήσει ανοιχτά για την πολιτική. Το μόνο μη αγγλόφωνο παντρεμένο ζευγάρι που έχει κερδίσει Όσκαρ, για μία ακόμα φορά εξέφρασε την στήριξή του στην Παλαιστίνη.

Στη συνέντευξη Τύπου που έδωσαν για την ταινία του «Bunker» μίλησαν για τη συνεργασία τους, για το αν τσακώνονται αλλά και το δικαίωμα στην έκφραση.

Αναπόφευκτα, το θέμα τέθηκε στη συνέντευξη Τύπου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Σε σκηνοθεσία Φλόριαν Ζέλερ, ο Χαβιέ Μπαρδέμ και η Πενέλοπε Κρουζ πρωταγωνιστούν ως ένα ζευγάρι των οποίων ο 17χρονος γάμος αρχίζει να διαλύεται όταν ο χαρακτήρας του Μπαρδέμ, ένας αρχιτέκτονας, συμφωνεί να χτίσει ένα καταφύγιο επιβίωσης για έναν δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας.

Το ζευγάρι ρωτήθηκε για την επιλογή τους να μιλούν ανοιχτά για την πολιτική και τα κοινωνικά ζητήματα. Η Πενέλοπε Κρουζ επισήμανε πως «θα ήταν πολύ αντιφατικό να μην μιλήσουμε για πολιτική ενώ πρωταγωνιστούμε σε μία τέτοια ταινία όπως το «Bunker».

{https://x.com/Variety/status/2097316023267426609}

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«Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε με τους χαρακτήρες μας, δεν χρειάζεται πολλές φορές να συμφωνούμε με την ιστορία, αλλά αυτό εμπεριέχει τόσες πολλές οπτικές του πού βρίσκεται ο κόσμος σήμερα – πράγματα που επηρεάζουν όλους μας, τις επόμενες γενιές» είπε η Πενέλοπε Κρουζ.

«Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα σε αυτή την ταινία που θα ήταν πολύ αντιφατικό να έρθουμε εδώ και να πούμε απλά “Α, δεν θέλω να μιλήσω για αυτό”. Και για τον λόγο αυτόν , μία συνθήκη όπως αυτή τώρα στην συνέντευξή Τύπου, είναι πολλές φορές πιο τρομακτική ακόμα και από εβδομάδες γυρισμάτων. Αλλά ακόμα και έτσι, δεν νομίζω ότι θα είχε κανέναν νόημα να πω “Δεν μιλάω για θέματα πολιτικής».

Μπαρδέμ: Δεν έχει σημασία αν είσαι καλλιτέχνης, ηθοποιός, οδηγός ταξί, υδραυλικός

Ο Μπαρδέμ παρενέβη για να προσθέσει πως «δεν έχει σημασία αν είσαι καλλιτέχνης, ηθοποιός, οδηγός ταξί, υδραυλικός, έχεις το δικαίωμα να εκφράσεις τη δική σου αλήθεια σε αυτό που θεωρείς σημαντικό. Προφανώς εγώ έχω περισσότερα μέσα να το κάνω αυτό από ό,τι ένας οδηγός ταξί, γιατί έχω αυτό εδώ (το μικρόφωνο) και εσάς να με ακούτε. Επομένως, η ευθύνη είναι διαφορετική» συνέχισε.

«Και αυτό είναι που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, να έχει μια ευθύνη απέναντι στον κόσμο που ζούμε και δεν το θεωρώ αυτό δεδομένο. Αλλά καλλιτεχνικά μιλώντας, η ταινία αυτή αφηγείται αυτό ακριβώς, για το πόσο διατεθειμένοι είμαστε να δούμε, να αισθανθούμε, να υποδεχθούμε τον άλλον, ή να φοβηθούμε, βάσει αυτού που εμείς φανταζόμαστε, βάσει των προκαταλήψεων μας, των φόβων μας. Βάσει αυτού, πόσο θα απομονώσουμε και θα ποινικοποιήσουμε τον άλλον; Και δεν ξέρω την απάντηση, αλλά είναι μια καλή ερώτηση» είπε ο Μπαρδέμ.

Ερωτώμενοι για το πώς είναι να δουλεύουν μαζί και αν μαλώνουν ποτέ, ο Μπαρδέμ είπε πως οι δυο τους «είναι πολύ καλοί είτε στο να δημιουργούν μυθοπλασία ή πραγματικότητα, αλλιώς δεν θα επιβιώναμε σε αυτή τη δουλειά». Στη συνέχεια αστειεύτηκε: «Και αν τσακωνόμαστε; Όχι, όχι ποτέ».

{https://x.com/Variety/status/2097316778627965037}

Η Κρουζ γέλασε και πρόσθεσε: «Σε ξέρω πάνω από 30 χρόνια, φαντάσου να μην είχαμε τσακωθεί ποτέ». Σε μία πιο ειλικρινή κατάθεση ψυχής, η Πενέλοπε Κρουζ συνέχισε λέγοντας πόσο αγαπούν και οι δύο το επάγγελμά τους και παραδέχθηκε πως υπάρχει μία πολύ καλή ισορροπία στο κατά πόσο μιλούν για τη δουλειά τους. «Προφανώς αν ετοιμάζεις μία ταινία μαζί, αυτό θα είναι πολύ έντονο στις συζητήσεις. Αλλά δεν το κάνουμε κάνει πολύ συχνά. Φυσικά, φαίνεται να συμβαίνει κάθε πέντε χρόνια».

Οι αφίξεις στο 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας

{https://www.youtube.com/watch?v=wHf4zrnO-gY}