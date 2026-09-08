Η Κατερίνα Παπουτσάκη σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς – νωρίς» βρέθηκε το πρωί της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου, η Κατερίνα Παπουτσάκη, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη.

Η γνωστή ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στην επαγγελματική, αλλά και την προσωπική της ζωή, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη μητρότητα και στα πρώτα χρόνια που είχε το ρόλο της μαμάς.

Όπως είπε, αρχικά αντιμετώπισε αρκετές δυσκολίες λόγω της αϋπνίας, ενώ πλέον εκπλήσσεται από το πώς τα έχει καταφέρει με την ανατροφή των παιδιών της.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη στον καναπέ της εκπομπής «Νωρίς – νωρίς»

Μιλώντας για τα παιδιά της και το μεγάλωμά τους, η ηθοποιός ανέφερα αρχικά: «Δόξα τω Θεώ και με τα παιδιά, καλά τα έχω πάει. Η αϋπνία είναι φοβερό πράγμα. Την έχω φάει και εγώ πάρα πολύ. Τα παιδιά μου δεν κοιμήθηκαν ποτέ. Ακόμη και τώρα. Ο Μάξιμος δεν του αρέσει ο ύπνος, δεν του αρέσει. Ήταν πολύ δύσκολα τα παιδικά χρόνια. Τώρα φτιάχνει», σημείωσε αρχικά και συνέχισε:

«Σκέψου να έχεις και τόσες υποχρεώσεις τόση δουλειά. Εγώ εκπλήσσομαι για το πώς τα έχω καταφέρει, αλήθεια στο λέω. Είναι φοβερά δύσκολο αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ δύσκολη η αϋπνία και εκεί με τους θηλασμούς τους αέναους, όλη νύχτα. Με τον Κίμωνα κράτησε δύο χρόνια, με το Μάξιμο έναν χρόνο. Ταυτόχρονα κάναμε και γυρίσματα…», συμπλήρωσε η Κατερίνα Παπουτσάκη.

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Με αφορμή μάλιστα τη συζήτηση, η ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα στην επιθυμία της να απομακρυνθεί από τα επαγγελματικά για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα μετά από την γέννηση του δεύτερου παιδιού της:

«Έκανα παύση από τη δουλειά στον Μάξιμο. Όχι ολοκληρωτικά, αλλά έκανα πολύ μικρής διάρκειας δουλειές και πολύ προσεκτικά, για μία πενταετία. Δεν είχα κουραστεί, ήθελα να είμαι εκεί. Στον Κίμωνα ήταν πιο στρωτή η κατάσταση. Στον Μάξιμο ένιωσα ότι χρειαζόμουν περισσότερο χρόνο. ήταν και ένα παιδί που αποζητούσε τη μαμά του… Αισθάνομαι ότι χρειαζόταν αυτή την αφοσίωση».

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Κατερίνα Παπουτσάκη: «Στις πρώτες δουλειές δεν ζητούσα καν τα λεφτά μου γιατί ντρεπόμουν»

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Κατερίνα Παπουτσάκη, μίλησε για την σχέση της με τα οικονομικά ζητήματα, σημειώνοντας ότι στις πρώτες της δουλειές δυσκολευόταν να ζητήσει το ποσό που της αναλογούσε:

«Σε αυτά τα πρώτα δεν ζητούσα καν τα λεφτά μου. Ήταν χάλια. Δεν θυμάμαι πότε τελείωσα τη σχολή. Το 1999; Στις πρώτες δουλειές δεν ζητούσα καν τα λεφτά μου γιατί ντρεπόμουν. Δεν ήμουν στα καλά μου. Δεν διαπραγματεύομαι εγώ τα οικονομικά μου. Μου είναι αδιανόητα δύσκολο. Με τα χρήματα κάτι έχει γίνει λάθος. Δεν ξέρω πώς εξηγείται αυτό. Προσπαθώ να το φτιάξω γιατί έχω και δύο παιδιά, δύο γάτες, έναν σκύλο…», κατέληξε η Κατερίνα Παπουτσάκη.

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