Η δημοσιογράφος μίλησε για τη μετακίνηση της από το ΟΡΕΝ στον ΣΚΑΙ.

Το απόγευμα της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου, η Μίνα Καραμήτρου, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Studio στις 3» του ΣΚΑΙ, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Η έμπειρη δημοσιογράφος, κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στην καριέρα της, αλλά και την πορεία της στο χώρο της δημοσιογραφίας, αποκαλύπτοντας παράλληλα, το λόγο για τον οποίο προέκυψε η μετακίνησή της από το ΟΡΕΝ στον ΣΚΑΙ.

Όπως εξήγησε, η αλλαγή της τηλεοπτικής στέγης, οφείλεται σε προσωπικούς λόγους και δεν αφορά οικονομικές παραμέτρους. Μάλιστα, αιτιολόγησε την απόφασή της με ένα γενικευμένο παράδειγμα, ωστόσο δεν θέλησε να επεκταθεί περαιτέρω.

Η αποκάλυψη της Μίνας Καραμήτρου για την αλλαγή τηλεοπτικής στέγης

Απαντώντας αρχικά στο ερώτημα της Νάνσυ Ζαμπέτογλου αναφορικά με τη στροφή στην επαγγελματική της ζωή, αποκάλυψε: «Δεν αλλάζω εγώ για τις προτάσεις, ούτε για τα λεφτά. Το θέμα δεν ήταν επαγγελματικό, δεν είχα απολύτως κανένα παράπονο επαγγελματικά από το OPEN. Ήταν ένα προσωπικό θέμα που προέκυψε και για το οποίο καταλαβαίνετε ότι δεν πρόκειται να αναφερθώ. Δεν έχω δώσει τέτοιου είδους δικαιώματα».

Και συνέχισε: «Επειδή όλοι μας είμαστε σε μία πιάτσα, θέλω να σας πω το εξής: από όλη αυτή την ιστορία θα αφήσω απ’ έξω τον Χρήστο Παναγιωτόπουλο. Ο Χρήστος για εμένα… Πολύ συχνά του έλεγα ότι είναι ο δημοσιογραφικός μου μπαμπάς. Και μου έλεγε: ‘όχι μπαμπάς, σε παρακαλώ θα λες η μικρή μου αδερφή’. Όλοι γνωρίζετε ποια είναι η σχέση μου με τον Χρήστο. Μπορώ να πω κάτι για τον Χρήστο; Τι να πω;», πρόσθεσε χαμογελώντας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε δεύτερο χρόνο, εξηγώντας εν μέρη την απόφασή της, πρόσθεσε: «Προέκυψε κάτι καθαρά προσωπικό και είπα ότι δεν μπορώ να το προσπεράσω, δεν μπορώ να το αφήσω πίσω, οπότε καλύτερα να ανοίξω μία καινούργια πόρτα και να κάνω κάτι άλλο. Μου αρέσει να κοιτάω μόνο μπροστά… Είναι η φιλοσοφία της ζωής μου αυτή».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl9zrtgm7npt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε αυτό το σημείο ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος ρώτησε τη δημοσιογράφο αν τυχόν παίρνει τις αποφάσεις στη ζωή της διασφαλίζοντας ότι έχει ήδη εντοπίσει το επόμενο βήμα.

Η ίδια, απάντησε αρνητικά, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν κοιτάζω τη σιγουριά. Όταν δεν νιώθω κάπου καλά… Δεν μπορώ. Αν εμένα με στριμώξεις δεν αισθάνομαι καλά… Θα σου πω ένα περίεργο πράγμα που το είχα από μικρή: πες ότι μου λες ‘Μίνα, μην περάσεις δίπλα από αυτό το ντουλάπι’. Αν μου το πεις έτσι, μέχρι να γυρίσεις δεν θα βρεις το ντουλάπι… Εάν μου πεις όμως… Αν το αιτιολογήσεις όμως… Δεν θα με δεις να περνάω από δίπλα ποτέ. Θέλω να μου το αιτιολογήσεις. Θέλω να μου πεις το γιατί. Δεν θέλω να με αφήνεις με απαγορεύσεις. Δεν μπορώ τις απαγορεύσεις».