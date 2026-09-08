Ο FTSE 25 ενισχύθηκε κατά 0,17% στις 6.931,1 μονάδες, ενώ ο FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποίησης έκλεισε στις 3.087,2 μονάδες με απώλειες 0,09%.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών διατήρησε το θετικό του πρόσημο με τα διυλιστήρια και την Coca-Cola να προσφέρουν τις βασικές στηρίξεις στην αγορά. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.706,65 μονάδες, με άνοδο 0,15%. Ο τζίρος παρέμεινε σχετικά περιορισμένος στα 244,96 εκατ. ευρώ, από 242 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη συνεδρίαση. Από αυτά, 23,5 εκατ. ευρώ αφορούσαν 27 πακέτα, ενώ ο συνολικός όγκος συναλλαγών ανήλθε στα 34,23 εκατ. τεμάχια. Στο σύνολο της αγοράς, 56 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 68 υποχώρησαν και 75 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε 0,14% στις 3.223 μονάδες. Η Eurobank, με τον μεγαλύτερο τζίρο της ημέρας στα 34,3 εκατ. ευρώ, υποχώρησε 1,19% στα 4,73 ευρώ. Η Alpha Bank και η Πειραιώς έκλεισαν με οριακές απώλειες περίπου 0,2%, στα 4,72 και 10,67 ευρώ αντίστοιχα. Η Εθνική Τράπεζα διαφοροποιήθηκε, κερδίζοντας 0,4% στα 17,60 ευρώ, με συναλλαγές 30,9 εκατ. ευρώ.

Ο FTSE 25 ενισχύθηκε κατά 0,17% στις 6.931,1 μονάδες, ενώ ο FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποίησης έκλεισε στις 3.087,2 μονάδες με απώλειες 0,09%.

Στους κερδισμένους της υψηλής κεφαλαιοποίησης ξεχώρισαν τα διυλιστήρια. Η Motor Oil έκλεισε στα 65 ευρώ με άνοδο 2,93% και συναλλαγές 14,3 εκατ. ευρώ, ενώ η Helleniq Energy ενισχύθηκε 2,58% στα 16,68 ευρώ, με τζίρο 9,7 εκατ. ευρώ. Ισχυρή ήταν και η Coca-Cola HBC, με κέρδη 2,09% στα 53,70 ευρώ. Η Βιοχάλκο σημείωσε άνοδο 1,88% στα 17,38 ευρώ και ο ΔΑΑ 1,07% στα 10,43 ευρώ.

Ισχυρότερες πιέσεις δέχθηκε η Aegean, που έχασε 2,03% στα 12,05 ευρώ, ενώ η Titan υποχώρησε 1,5% στα 52,70 ευρώ και η ΔΕΗ 1,07% στα 24 ευρώ. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Qualco ξεχώρισε με άλμα 4,4% στα 6,36 ευρώ, ενώ Κρι Κρι και Alter Ego έκλεισαν με απώλειες 1,6% και 1,87% αντίστοιχα.