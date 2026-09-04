Η CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή, η ACS και το «break call option», η επόμενη ημέρα της Μαρίνας Αλίμου, η Cepal Hellas και τι θα σήμαινε για το Χρηματιστήριο μια κυβέρνηση της ΕΛΑΣ

«Το Χρηματιστήριο στην εποχή της ΕΛΑΣ»

Αν κανείς προβεί σε μια «άσκηση» αποτίμησης του οικονομικού προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ως προς τις δυνητικές επιπτώσεις του στο Χρηματιστήριο Αθηνών, βγάζει εύκολα νικητές και χαμένους.

Με βάση τις εξαγγελίες που παρουσιάστηκαν στη Θεσσαλονίκη από τον Αλέξη Τσίπρα, οι επιπτώσεις των παρεμβάσεων του τετραετούς προγράμματος διακυβέρνησης δεν θα ήταν ομοιόμορφες: ορισμένοι κλάδοι θα μπορούσαν να αποκτήσουν σημαντικούς επενδυτικούς καταλύτες, ενώ άλλοι θα αντιμετώπιζαν αυξημένο φορολογικό, ρυθμιστικό ή μερισματικό κίνδυνο.

Πρόκειται, ασφαλώς, για υποθέσεις. Η πραγματική αντίδραση της αγοράς θα εξαρτιόταν από το εκλογικό αποτέλεσμα, τη σύνθεση της κυβέρνησης, την τελική μορφή των μέτρων και, κυρίως, από τη δυνατότητα χρηματοδότησης του προγράμματος. Το τελευταίο αποτελεί ίσως την πρώτη παράμετρο που θα επιχειρούσαν να αξιολογήσουν οι επενδυτές.

Το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ περιλαμβάνει σημαντικές δημόσιες επενδύσεις και παρεμβάσεις, ενώ προβλέπει τη δημιουργία Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης με πρωτογενή κεφάλαια 12 δισ. ευρώ στην τετραετία και στόχο επενδυτικής ικανότητας περίπου 25 δισ. ευρώ μέσω μόχλευσης. Η επάρκεια και η αξιοπιστία των πηγών χρηματοδότησης θα έπρεπε να αποδειχθούν στην πράξη, προκειμένου η αγορά να αποτιμήσει το επενδυτικό σκέλος χωρίς να ενσωματώσει παράλληλα υψηλότερο δημοσιονομικό κίνδυνο. Να τονίσουμε πως με μια πρώτη ματιά κάποιες πηγές χρηματοδότησης δεν μοιάζουν ούτε επαρκείς, ούτε συμβατές με τις απόψεις του ακροατηρίου της ΕΛΑΣ (βλ. Golden Visa).

«Εφόσον» και επαναλαμβάνουμε «εφόσον» το χρηματοδοτικό σκέλος διασφαλιζόταν, θα μπορούσαν να διαμορφωθούν θετικότερες προοπτικές για τις κατασκευές, τις υποδομές και σημαντικό τμήμα της βιομηχανίας. Αυτό διότι το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ δίνει έμφαση σε μεταφορές, σιδηροδρομικές και ενεργειακές υποδομές, αποθήκευση ενέργειας, κρίσιμα υλικά, αμυντική παραγωγή, φάρμακα, βιοτεχνολογία και ναυτιλιακή τεχνολογία. Η υλοποίηση αυτών των σχεδίων θα μπορούσε να δημιουργήσει νέο κύκλο επενδύσεων, αυξημένες παραγγελίες και μεγαλύτερο ανεκτέλεστο έργων για τους αντίστοιχους κλάδους.

Διαφορετική είναι η χρηματιστηριακή ανάγνωση για τις τράπεζες. Η πρόταση της ΕΛΑΣ για επιτάχυνση της ενίσχυσης της κεφαλαιακής τους επάρκειας με ίδια κεφάλαια στην επόμενη τριετία αντί διανομής μερισμάτων θα επηρέαζε άμεσα τις προσδοκίες των επενδυτών για επιστροφές κεφαλαίου. Εφόσον μια τέτοια πολιτική μπορούσε να εφαρμοστεί στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών εποπτικών κανόνων, θα αποτελούσε παράγοντα αύξησης του risk premium του κλάδου.

Αυξημένη αβεβαιότητα θα μπορούσε να προκύψει και στην ενέργεια. Η επιδίωξη μεσοσταθμικής μείωσης των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% θα λειτουργούσε θετικά για το κόστος παραγωγής της ελληνικής οικονομίας, αλλά η αγορά θα εξέταζε ταυτόχρονα τον τρόπο με τον οποίο θα επιτυγχανόταν αυτή η μείωση και τις πιθανές επιπτώσεις στα περιθώρια κέρδους και στις αποδόσεις των επενδεδυμένων κεφαλαίων του ενεργειακού κλάδου.

Πιο σύνθετη θα ήταν η εικόνα στην κατανάλωση. Η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ εντός του 2027 και ο στόχος για μέσο μισθό 1.800 ευρώ θα μπορούσαν να ενισχύσουν το διαθέσιμο εισόδημα και την εγχώρια ζήτηση. Για επιχειρήσεις με υψηλή ένταση εργασίας, ωστόσο, η ίδια πολιτική θα σήμαινε αύξηση του λειτουργικού κόστους. Αντίστοιχα, στον κλάδο των βασικών καταναλωτικών αγαθών, η μείωση του ΦΠΑ θα μπορούσε να στηρίξει τη ζήτηση, ενώ η πρόταση για ανώτατα περιθώρια κέρδους σε κάθε κρίκο της αλυσίδας θα δημιουργούσε αντίρροπη πίεση στα margins.

Σε επίπεδο συνολικής αγοράς, επομένως, μια κυβέρνηση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική ανακατανομή των χρηματιστηριακών προσδοκιών. Υποδομές, παραγωγικές επενδύσεις και επιλεγμένοι βιομηχανικοί κλάδοι θα μπορούσαν να βρεθούν στην πλευρά των δυνητικών ωφελημένων, ενώ τράπεζες, ενέργεια και δραστηριότητες με υψηλή έκθεση σε ρυθμιστικές παρεμβάσεις θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν πιέσεις.

Η καθοριστική μεταβλητή για το Χρηματιστήριο, πάντως, θα ήταν η αξιοπιστία εφαρμογής του συνολικού οικονομικού σχεδίου. Οι επενδυτές θα αναζητούσαν σαφείς απαντήσεις για τη χρηματοδότηση των μέτρων, τη δημοσιονομική τους επίπτωση, τη συμβατότητά τους με το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και την επίδρασή τους στην κερδοφορία και στις επενδύσεις. Από τις απαντήσεις της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σε αυτά τα ερωτήματα θα εξαρτιόταν εάν οι επενδυτές θα προεξοφλούσαν κυρίως το αναπτυξιακό σκέλος του προγράμματος ή θα απομακρύνονταν «κακήν κακώς» από τις ελληνικές μετοχές.

Η CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή

Θέμα ημερών φαίνεται πως είναι το λανσάρισμα του χρηματιστηριακού βραχίονα της CrediaBank, ο οποίος θα φέρει την ονομασία CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή. Η νέα εμπορική ταυτότητα έρχεται σε συνέχεια της συμφωνίας της CrediaBank για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού 70% στην Παντελάκης Χρηματιστηριακή, έναντι τιμήματος 8,75 εκατ. ευρώ. Στο μητρώο σημάτων του υπουργείου Ανάπτυξης έχουν ήδη καταχωριστεί τα σήματα CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή και CrediaPantelakis Securities, αποκαλύπτοντας την επωνυμία με την οποία θα αναπτυχθεί εμπορικά η χρηματιστηριακή μετά την είσοδο της CrediaBank στο μετοχικό της κεφάλαιο. Οι σχετικές καταχωρίσεις εντάσσονται στην κλάση 36 της Ταξινόμησης της Νίκαιας, η οποία καλύπτει ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών, τραπεζικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων και χαρτοφυλακίων, επενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση κεφαλαίων, ηλεκτρονικές χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, καθώς και η παροχή επενδυτικών συμβουλών. Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία δεν περιορίζεται στην αρχική απόκτηση του 70%. Προβλέπει επίσης δικαιώματα προαιρετικής αγοράς και πώλησης (Call and Put Option) για το υπόλοιπο 30% των μετοχών της Παντελάκης Χρηματιστηριακής, τα οποία θα μπορούν να ασκηθούν τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση της αρχικής συναλλαγής.

Η ACS και το «break call option»

Σε νέα αποτίμηση των χρηματοοικονομικών δεδομένων που συνδέονται με την πώληση του 20% της ACS προχώρησε η Quest Συμμετοχών, στο πλαίσιο των οικονομικών καταστάσεων του πρώτου εξαμήνου του 2026. Η συμφωνία μεταξύ της Quest Συμμετοχών και της General Logistics Systems B.V. (GLS) υπεγράφη τον Οκτώβριο του 2024 και προβλέπει τη συμμετοχή της GLS με ποσοστό 20% στο μετοχικό κεφάλαιο της ACS, της θυγατρικής εταιρείας ταχυμεταφορών του Ομίλου Quest. Η συναλλαγή συνοδεύεται από σειρά δικαιωμάτων προαίρεσης, η αποτίμηση των οποίων μεταβάλλεται και αποτυπώνεται στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Η επανεκτίμηση των δικαιωμάτων προαίρεσης που συνοδεύουν τη συναλλαγή είχε θετική επίδραση στα αποτελέσματα της περιόδου, την ώρα που η εταιρεία ταχυμεταφορών συνεχίζει να εμφανίζει ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, στις 30 Ιουνίου 2026 η Quest αναγνώρισε στο ενεργητικό της ποσό ύψους 19,65 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορά το λεγόμενο «break call option». Πρόκειται ουσιαστικά για το δικαίωμα επαναπόκτησης του 20% του μετοχικού κεφαλαίου της ACS που έχει μεταβιβαστεί στον επενδυτή, υπό τους όρους που προβλέπει η συμφωνία. Την ίδια στιγμή, στο παθητικό αναγνωρίστηκε ποσό 16,362 εκατ. ευρώ, το οποίο συνδέεται με τα δικαιώματα που διαθέτει ο αγοραστής. Αυτά αφορούν τόσο τη δυνατότητα απόκτησης του υπόλοιπου 80% της ACS όσο και το δικαίωμα επαναπώλησης της συμμετοχής του 20%. Η νέα αποτίμηση των συγκεκριμένων παραγώγων είχε θετική επίδραση κατά 979 χιλ. ευρώ στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος του πρώτου εξαμήνου του 2026, ενισχύοντας ισόποσα την κερδοφορία τόσο σε επίπεδο μητρικής εταιρείας όσο και σε επίπεδο Ομίλου.

Σε σύγκριση με το τέλος του 2025, τα δεδομένα εμφανίζονται διαφοροποιημένα. Στις 31 Δεκεμβρίου 2025 η αξία του δικαιώματος επαναπόκτησης του 20% είχε αποτιμηθεί σε 19,031 εκατ. ευρώ, ενώ η σχετική υποχρέωση ανερχόταν σε 16,722 εκατ. ευρώ. Έξι μήνες αργότερα, η αξία του δικαιώματος επαναπόκτησης έχει αυξηθεί στα 19,65 εκατ. ευρώ, ενώ αντίθετα η αποτιμώμενη υποχρέωση έχει υποχωρήσει στα 16,362 εκατ. ευρώ. Η μεταβολή αυτή εξηγεί και τη θετική επίδραση των 979 χιλ. ευρώ στα αποτελέσματα του εξαμήνου. Υπενθυμίζεται ότι και η αποτίμηση στο τέλος του 2025 είχε λειτουργήσει θετικά για τα αποτελέσματα της Quest, ενισχύοντας τότε την κερδοφορία κατά 1,587 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για λογιστικές επιδράσεις που προκύπτουν από την επανεκτίμηση των χρηματοοικονομικών παραγώγων που συνδέονται με τους όρους της συμφωνίας και όχι από την καθημερινή λειτουργική δραστηριότητα της ACS.

Η ισχυρή πορεία στο πρώτο εξάμηνο

Η νέα αποτίμηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε συνδυασμό με τη λειτουργική εικόνα της ACS, η οποία στο πρώτο εξάμηνο του 2026 συνέχισε να κινείται ανοδικά. Τα έσοδα της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε περίπου 83,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Ακόμη ισχυρότερη ήταν η επίδοση σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, καθώς το EBITDA ανήλθε στα 15,9 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο περίπου 19%. Τα κέρδη προ φόρων έφθασαν τα 12,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 13,5%, επιβεβαιώνοντας ότι η αύξηση των εργασιών μεταφράζεται και σε βελτίωση της κερδοφορίας. Βασικός μοχλός ανάπτυξης παραμένει ο τομέας των ταχυμεταφορών, όπου τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά περίπου 10%.

H επόμενη ημέρα της Μαρίνας Αλίμου

Ως εξέλιξη με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επόμενη ημέρα της Μαρίνας Αλίμου αξιολογείται η ανάληψη της θέσης του διευθύνοντος συμβούλου από τον Σταύρο Κατσικάδη, ο οποίος διαδέχθηκε την Ιωάννα Δρέττα. Ο κ. Κατσικάδης διαθέτει μακρά εμπειρία στον κλάδο των μαρινών και έχει συνδέσει την επαγγελματική του διαδρομή με την ανάπτυξη και ανάδειξη σημαντικών υποδομών θαλάσσιου τουρισμού στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων η Μαρίνα Φλοίσβου και η Μαρίνα Αγίου Κοσμά. Η επιλογή του από την Ελλάκτωρ για τη διοίκηση της Μαρίνας Αλίμου αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς εκτιμάται ότι συνδέεται ευθέως με τον στόχο περαιτέρω αναβάθμισης και αύξησης της αξίας του συγκεκριμένου asset. Άλλωστε, υπό το πρίσμα της επενδυτικής στρατηγικής που ακολουθούν οι Ολλανδοί μέτοχοι της Ελλάκτωρ, η τοποθέτηση ενός στελέχους με αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη μαρινών δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί τυχαία. Αντιθέτως, ενισχύει την εκτίμηση ότι για τη Μαρίνα Αλίμου σχεδιάζεται μια νέα περίοδος αξιοποίησης, η οποία θα μπορούσε να αναδείξει το asset σε ένα ενδιαφέρον επενδυτικό story.

Ο Όμιλος Φάις

Στη συγχώνευση που είχε αρχικά ανακοινώσει πριν από έναν χρόνο και στη συνέχεια είχε ακυρώσει, προχώρησε τελικά ο Όμιλος Φάις. Πέρυσι το φθινόπωρο ο όμιλος είχε δρομολογήσει τη συγχώνευση των θυγατρικών του Sportswind, L.S. Σαντορίνη Καμάρι, The Denim Co. και A.M. Gencom, σχέδιο το οποίο τελικά είχε αποσύρει. Χθες ωστόσο δημοσιοποίησε νέο σχέδιο συγχώνευσης, με τη Sportswind να απορροφά τις The Denim Co. και A.M. Gencom. Σύμφωνα με το σχέδιο, η Sportswind επιδιώκει δυναμικότερη επέκταση στα επενδυτικά ακίνητα και στη λιανική πώληση, περιορίζοντας παράλληλα τα λειτουργικά της έξοδα. Ειδικότερα, προβλέπεται η αξιοποίηση των ακινήτων και των οικοπέδων της A.M. Gencom, καθώς και η μεταφορά της λιανικής δραστηριότητας του σήματος Levi's από την The Denim Co. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η χονδρική και η λιανική πώληση της Levi's θα λειτουργούν πλέον υπό το ίδιο ΑΦΜ, κάτι που καθίσταται εφικτό μετά την έγκριση της συνύπαρξης των δύο δραστηριοτήτων στην Ελλάδα από την εταιρεία στην οποία ανήκει το εμπορικό σήμα. Στόχος του ομίλου είναι η μετάβαση της Sportswind σε νέο επιχειρηματικό μοντέλο, με ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων εσόδων και του EBITDA, δημιουργία πιο σταθερών ταμειακών ροών και διεύρυνση των δραστηριοτήτων της. Η The Denim Co. είναι ήδη κατά 100% θυγατρική της Sportswind, με αποτέλεσμα η απορρόφησή της να μην επηρεάζει το μετοχικό κεφάλαιο. Αντίθετα, η απορρόφηση της A.M. Gencom θα οδηγήσει σε αύξηση κεφαλαίου, με το μετοχικό κεφάλαιο της Sportswind να προβλέπεται να ανέλθει σε 4,914 εκατ. ευρώ, από 4,172 εκατ. ευρώ σήμερα.

Η Πόρτο Καρράς Τουριστικές Αναπτύξεις

«Καμπανάκι» για την οικονομική κατάσταση της Πόρτο Καρράς Τουριστικές Αναπτύξεις χτυπά ο ορκωτός ελεγκτής, καθώς στην έκθεσή του που δημοσιεύθηκε χθες κάνει λόγο για «ουσιώδη αβεβαιότητα» σχετικά με τη δυνατότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Η Grant Thornton επισημαίνει ότι τα ίδια κεφάλαια έχουν γίνει αρνητικά, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές αμφιβολίες για τη συνέχεια της εταιρείας. Διευκρινίζει, πάντως, ότι η συγκεκριμένη επισήμανση δεν αλλάζει τη γνώμη της για τις οικονομικές καταστάσεις. Η διοίκηση αναγνωρίζει το πρόβλημα και αναφέρει ότι βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης λύσης, δηλώνοντας ότι θα προχωρήσει σε κάθε νόμιμη ενέργεια για τη στήριξη και την απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας. Η εταιρεία έκλεισε το 2025 χωρίς τζίρο, όπως και το 2024. Οι ζημιές περιορίστηκαν στις 11.100 ευρώ, από 27.700 ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Η Cepal Hellas

Η Cepal Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, προχώρησε σε πρόσθετη διανομή κερδών ύψους 15 εκατ. ευρώ προς τη μοναδική της μέτοχο Cepal Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών και Συμμετοχών. Η εταιρεία εμφάνισε την 31η Δεκεμβρίου 2025 κέρδη εις νέον ύψους 42,26 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, τα 22,99 εκατ. ευρώ αντιστοιχούσαν σε κέρδη που είχαν μεταφερθεί από τη χρήση του 2024, ενώ τα υπόλοιπα 19,67 εκατ. ευρώ αποτελούσαν τα καθαρά κέρδη της χρήσης 2025. Αρχικά είχε αποφασιστεί η διανομή ποσού 17,01 εκατ. ευρώ, οπότε μετά και την αφαίρεση τακτικού αποθεματικού ύψους 0,98 εκατ. ευρώ, το υπόλοιπο των κερδών εις νέον διαμορφώθηκε σε 24,26 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας πρότεινε στη Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου πρόσθετη διανομή από τα καθαρά κέρδη της χρήσης 2025, ύψους 15 εκατ. ευρώ. Με βάση την τελική κατανομή, τα κέρδη εις νέον της χρήσης 2025 μοιράστηκαν ως εξής: 0,98 εκατ. ευρώ διατέθηκαν για τακτικό αποθεματικό, 2,01 εκατ. ευρώ διανεμήθηκαν σε στελέχη της εταιρείας βάσει της απόφασης του Απριλίου, 15 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στην αρχική διανομή προς τη μοναδική μέτοχο, ισοδύναμη με 1,014 ευρώ ανά μετοχή, ενώ ισόποση πρόσθετη διανομή 15 εκατ. ευρώ, επίσης 1,014 ευρώ ανά μετοχή, εγκρίθηκε με το νεότερο πρακτικό.