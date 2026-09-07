Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 2.702,54 μονάδες με άνοδο μόλις 0,04%.

Οριακά θετικά και πάνω από το όριο των 2.700 μονάδων ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.702,54 μονάδες με άνοδο μόλις 0,04%, έχοντας κινηθεί ενδοσυνεδριακά έως τις 2.723,9 μονάδες. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 242 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 31,2 εκατ. ευρώ αφορούσαν 32 πακέτα, ενώ ο όγκος συναλλαγών ανήλθε στα 34,72 εκατ. τεμάχια. Οι τράπεζες συγκέντρωσαν περίπου 140 εκατ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν το 58% της συνολικής συναλλακτικής δραστηριότητας. Στο σύνολο της αγοράς, 62 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 68 υποχώρησαν και 69 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,5% στις 3.227,6 μονάδες. Στον τραπεζικό κλάδο, η Eurobank ενισχύθηκε κατά 1,4% στα 4,78 ευρώ, η Πειραιώς κατά 0,94% στα 10,70 ευρώ και η Alpha Bank κατά 0,87% στα 4,73 ευρώ. Αντίθετα, η Εθνική έκλεισε με απώλειες 0,14% στα 17,50 ευρώ, η Optima υποχώρησε 1,34% και η CrediaBank 1,62%.

Ο FTSE 25 σημείωσε οριακά κέρδη 0,07% στις 6.919,4 μονάδες. Αντίθετα, ο FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 0,3% στις 3.089,9 μονάδες. Πρωταγωνίστρια του FTSE 25 ήταν η Helleniq Energy, με άνοδο 2,14% στα 16,26 ευρώ. Η Lamda Development και η Aegean κέρδισαν από 1,9%, ενώ η Cenergy ενισχύθηκε 1,1%. Η ΔΕΗ έκλεισε στο +0,5%, ενώ η Motor Oil ολοκλήρωσε αμετάβλητη.

Στον αντίποδα, Titan και Βιοχάλκο έχασαν από 1,8%, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 1,6%, η Jumbo 1,26%, η Metlen 1,2% και η ΑΚΤΟΡ 1,15%. Πτώση 1,05% σημείωσε ο ΔΑΑ και 0,38% η Coca-Cola HBC.

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Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισε η Qualco με άλμα 4,46%, ενώ ο Σαράντης υποχώρησε 1,88%, ο ΟΛΠ 1,42% και η Alter Ego Media 1,23%.