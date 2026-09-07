Η παράδοση θέλει 20 «ανταγωνιστικές» γειτονιές στο χωριό του Βαν Γκογκ να μάχονται γαι την καλύτερη και πιο λουλουδάτη δημιουργία.

Στο ολλανδικό χωριό Zundert, τη γενέτειρα του Βίνσεντ Βαν Γκογκ, φιλοξενείται η μεγαλύτερη παρέλαση λουλουδιών στον κόσμο.

Η εκδήλωση, που πραγματοποιείται την πρώτη Κυριακή κάθε Σεπτεμβρίου, σηματοδότησε φέτος την 80η έκδοσή της, συγκεντρώνοντας τις δημιουργίες 20 γειτονιών, ανταγωνιστικών μεταξύ τους, που πέρασαν μήνες για να κατασκευάσουν τις δημιουργίες τους καλυμμένες με λουλούδια.

Η παρέλαση του Zundert είναι η μεγαλύτερη του είδους στον κόσμο και πρόκειται για μία καθαρά εθελοντική εργασία. Είκοσι γειτονιές ανταγωνίζονται μεταξύ τους για να κατασκευάσουν το πιο όμορφο «λουλουδάτο όχημα», που κρίνεται από μία επιτροπή επαγγελματιών.

«Έχετε δει ποτέ ένα άρμα ύψους εννέα μέτρων, καλυμμένο με λουλούδια, να γλιστράει στους δρόμους, κινούμενο μόνο με την ανθρώπινη δύναμη» ρωτούν οι διοργανωτές της εκδήλωσης.

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Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026, όλα τα άρματα πέρασαν από τους δρόμους του Zundert, συνοδευόμενα από κορυφαίες μπάντες χάλκινων πνευστών. Μετά την παρέλαση την Κυριακή και όλη την ημέρα σήμερα τα άρματα παρατίθεται σε εκθεσιακούς χώρους για να τα θαυμάσουν οι επισκέπτες.

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