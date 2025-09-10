Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Entertainment

The Immersive Experience - Η τρισδιάστατη έκθεση που σε βάζει μέσα στους πίνακες του Βαν Γκογκ

The Immersive Experience - Η τρισδιάστατη έκθεση που σε βάζει μέσα στους πίνακες του Βαν Γκογκ
Πάνω από 3.000 πίνακες, σκίτσα και κινούμενες εικόνες προβάλλονται με τρόπο που παρουσιάζει και «ζωντανεύει» το συνολικό έργο του Βαν Γκογκ.

Μετά τα συνεχόμενα sold out ανά τον κόσμο και με περισσότερους από 12.000.000 επισκέπτες, η Van Gogh: The Immersive Experience ανοίγει τις πόρτες της και στο ελληνικό κοινό στις 22 Οκτωβρίου 2025, στο Ολυμπιακό Κέντρο Γουδί (Κτίριο Β02).

shot_reference_-_Federico_93a77.jpg

Η πολυαναμενόμενη υπερπαραγωγή, σε συνεργασία με τη διεθνούς φήμης Exhibition Hub, έχει ήδη μαγέψει εκατομμύρια θεατές σε περισσότερες από 30 χώρες παγκοσμίως. Τώρα, η Αθήνα υποδέχεται αυτό το εντυπωσιακό πολυθέαμα, που συνδυάζει την τέχνη με την τεχνολογία και υπόσχεται ένα συγκλονιστικό συναισθηματικό ταξίδι στο έργο του εμβληματικού ζωγράφου, αγγίζοντας και αποκαλύπτοντας τον μύθο του μέσω μιας μοναδικής βιωματικής εμπειρίας.

20230620_VANGOGHEXP_WALL_STARRYNIGHT_1581-BASSE_2044e.jpg

Η Van Gogh: The Immersive Experience δεν είναι μια απλή έκθεση, είναι μια φαντασμαγορική, τρισδιάστατη περιπέτεια που μας βυθίζει στο σύμπαν του μεγάλου καλλιτέχνη.

Πάνω από 3.000 πίνακες, σκίτσα και κινούμενες εικόνες προβάλλονται με τρόπο που παρουσιάζει και «ζωντανεύει» το συνολικό έργο του Van Gogh.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το άγνωστο έργο του Σαίξπηρ που ανεβαίνει για πρώτη φορά μετά από 85 χρόνια

Το άγνωστο έργο του Σαίξπηρ που ανεβαίνει για πρώτη φορά μετά από 85 χρόνια

Entertainment

PD-VANGOGHEXP-FLOOR-STARRYNIGHT-RGB-05_dea59.jpg

Σε έναν χώρο γεμάτο γιγαντοοθόνες, οι τοίχοι, οι κολώνες, οι οροφές και το πάτωμα μεταμορφώνονται σε έναν μαγικό καμβά από 60 προβολείς υψηλής ανάλυσης.

Τα διαχρονικά αριστουργήματα του οικουμενικού καλλιτέχνη συντίθενται και αποσυντίθενται, δημιουργώντας ένα ιδιότυπο και εντυπωσιακό «εικαστικό πλανητάριο» χρωμάτων και συναισθημάτων.

20230620_VANGOGHEXP_PHOTO_STARRYNIGHT_1503-BASSE_0f004.jpg

Ο θεατής δεν παρακολουθεί απλώς αλλά ενσωματώνεται ως συστατικό στοιχείο της έκθεσης, μετατρέποντας την εξατομικευμένη εμπειρία σε συλλογικό βίωμα που τον μεταφέρει ακαριαία στον ονειρικό κόσμο του Vincent Van Gogh.

Η τεχνολογία δεν υποκαθιστά την τέχνη, την συμπληρώνει. Προσφέρει ένα ερέθισμα παιδείας και συνάμα ψυχαγωγίας, φέρνοντας τον κορυφαίο δημιουργό πιο κοντά σε κάθε θεατή. Ταυτόχρονα, προσεγγίζει το όλον αυτής της δραματικής προσωπικότητας, που ισορροπούσε μεταξύ τρέλας και ιδιοφυΐας και τη συγκινησιακή αστάθεια και διαταραχή της ζωής του, που όμως παρήγαγε εκείνες τις εμπνευσμένες ταραχώδεις πινελιές που κυριολεκτικά άλλαξαν την τέχνη για πάντα.

VanGoghImmersive_BBB7406_a26d5.jpg

Ζήσε, λοιπόν, κι εσύ από κοντά αυτή την ανεπανάληπτη διαδραστική αλληλεπίδραση, αυτή τη μεταμόρφωση των αξεπέραστων εικαστικών έργων σε έναν μεγάλης κλίμακας μαγευτικό τρισδιάστατο κόσμο φωτός, χρωμάτων και συναισθημάτων.

Size_reference_-_wide-2_613dc.jpg

Περιηγήσου στους χώρους που έζησε και δημιούργησε, άγγιξε και φωτογραφήσου με τα αντικείμενά του.

Απόλαυσε τους πίνακές του στο φυσικό τους μέγεθος.

PD-VANGOGHEXP-ARLES-BEDROOM-RGB-05_e2b98.jpg

Χάσου μέσα στα ηλιοτρόπια που τον ενέπνευσαν.

Πάρε μέρος στο εργαστήρι ζωγραφικής και δες τα σχέδιά σου να ζωντανεύουν στον ειδικό τοίχο προβολής.

Επισκέψου το Δωμάτιο Εικονικής Πραγματικότητας (VR Room) και μπες κυριολεκτικά μέσα στον κόσμο του μεγάλου καλλιτέχνη, σε μια περιήγηση στα χρώματα, τις εμπνεύσεις και τα όνειρα εκείνου που ήθελε να απεικονίσει την ψυχή του κόσμου…

Copy_of_PD-VANGOGHEXP-VG-BUST-RGB-04_b5903.jpg

Γίνε μέρος της αρμονικής και δημιουργικής επικοινωνίας ανάμεσα στην σύγχρονη υψηλή τεχνολογία και τα νέα πολυμέσα, με έναν τεράστιο οικουμενικό δημιουργό.

Οι ρέουσες εικόνες και προβολές υψηλής ποιότητας που κατακλύζουν τους χώρους με φως, χρώμα, ήχο και κίνηση που κόβουν την ανάσα, ενεργοποιούν όλες τις αισθήσεις μας, προσκαλώντας μας να βιώσουμε την τέχνη αλλιώς.

VanGoghImmersive_BBB7195_ab891.jpg

Πληροφορίες

Ημερομηνία Έναρξης: 22 Οκτωβρίου 2025
Τοποθεσία: Ολυμπιακό Κέντρο Γουδί, Κτίριο Β02, ΤΚ 115 27, Αθήνα
Διάρκεια επίσκεψης: 60–75 λεπτά
Εισιτήρια: Διατίθενται μέσω προπώλησης στο [link]

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Το δημογραφικό πληγώνει το ΕΣΥ

Το δημογραφικό πληγώνει το ΕΣΥ

Τα 2 πρόσθετα στις τροφές που βλάπτουν το πεπτικό σύστημα

Τα 2 πρόσθετα στις τροφές που βλάπτουν το πεπτικό σύστημα

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Μήλα: Ποια ποικιλία είναι η πιο υγιεινή

Μήλα: Ποια ποικιλία είναι η πιο υγιεινή

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σχετικά Άρθρα

Δεσμώτες του Φαλήρου: Δείτε πώς θα είναι το μουσείο τους - Μια κατάβαση στο χώρο και τον χρόνο

Δεσμώτες του Φαλήρου: Δείτε πώς θα είναι το μουσείο τους - Μια κατάβαση στο χώρο και τον χρόνο

Entertainment
Σε άνοδο ο κορονοϊός - 236 νέες εισαγωγές και 5 θάνατοι

Σε άνοδο ο κορονοϊός - 236 νέες εισαγωγές και 5 θάνατοι

Υγεία
Η «λεπτομέρεια» που λησμόνησε η «Ομάδα Αλήθειας»

Η «λεπτομέρεια» που λησμόνησε η «Ομάδα Αλήθειας»

Ο Πληροφοριοδότης
Σκληρή αποδοκιμασία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η Ελλάδα εκτεθειμένη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Σκληρή αποδοκιμασία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η Ελλάδα εκτεθειμένη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Διεθνή

NETWORK

Ο χρόνος τελειώνει: οργανώσεις καλούν την ΕΕ να βάλει τέλος στην προώθηση ορυκτών καυσίμων στις ελληνικές θάλασσες

Ο χρόνος τελειώνει: οργανώσεις καλούν την ΕΕ να βάλει τέλος στην προώθηση ορυκτών καυσίμων στις ελληνικές θάλασσες

ienergeia.gr
Έκθεση Στρατηγικής Ανάλυσης Προοπτικών 2025: «Ανθεκτικότητα 2.0» και διαμόρφωση μακροπρόθεσμων επιλογών της Ευρώπης

Έκθεση Στρατηγικής Ανάλυσης Προοπτικών 2025: «Ανθεκτικότητα 2.0» και διαμόρφωση μακροπρόθεσμων επιλογών της Ευρώπης

ienergeia.gr
Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Flash Note Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2025

Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Flash Note Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2025

ienergeia.gr
Το σημαντικό όφελος που θα δουν οι γυναίκες αν παίρνουν ωμέγα-3 κάθε μέρα

Το σημαντικό όφελος που θα δουν οι γυναίκες αν παίρνουν ωμέγα-3 κάθε μέρα

healthstat.gr
Ο Ν. Φαραντούρης ζητάει «ρήτρα διαφυγής» για πολιτική προστασία και φυσικές καταστροφές

Ο Ν. Φαραντούρης ζητάει «ρήτρα διαφυγής» για πολιτική προστασία και φυσικές καταστροφές

ienergeia.gr
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών: Νέα καταγγελία για φακελάκι για τον καρδιοχειρουργό

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών: Νέα καταγγελία για φακελάκι για τον καρδιοχειρουργό

healthstat.gr
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης Αυτοκτονίας

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης Αυτοκτονίας

healthstat.gr
Αδ. Γεωργιάδης για «φακελάκι»: «Δεν έχει θέση στο ΕΣΥ – Το πολεμάω και το αποστρέφομαι»

Αδ. Γεωργιάδης για «φακελάκι»: «Δεν έχει θέση στο ΕΣΥ – Το πολεμάω και το αποστρέφομαι»

healthstat.gr