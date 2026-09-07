«Ο πατέρας μου δεν ήταν σε καμία λίστα. Ούτε των τραυματιών, ούτε των νεκρών. Λες και το τρένο πήγαινε μόνο του…» είπε η κόρη του μηχανοδηγού στη δίκη των Τεμπών.

Με μία συγκλονιστική κατάθεση, μαζί μαρτυρία και λυγμός, της κόρης του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας των Τεμπών, Αθανασίας Κουτσούμπα, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων μπήκε στην ουσία της αποδεικτικής διαδικασίας στην 26η του συνεδρίαση, την πρώτη μετά τις καλοκαιρινές διακοπές.

Η 27άχρονη κόρη του μηχανοδηγού, που έχασε τη ζωή του στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη μίλησε ενώπιον της έδρας για την παντελή έλλειψη συστημάτων ασφαλείας στον σιδηρόδρομο, για την συνδικαλιστική δράση του πατέρα της, για τους χειρισμούς του εφέτη ανακριτή των Τεμπών κ. Σωτήρη Μπακαΐμη, για τη μήνυση εναντίον του, για τα αλλοιωμένα ηχητικά που κατέκλυσαν ΜΜΕ και διαδίκτυο τις πρώτες μέρες μετά το δυστύχημα, για την «ανθρωποφαγία» που υπέστη η οικογένεια του μηχανοδηγού - θύματος των Τεμπών.

Η κατάθεσή της υπήρξε πολύωρη. Και συγκλονιστική.

…Μοιραίο όνειρο ζωής

Ο Γιώργος Κουτσούμπας υπήρξε, σύμφωνα με την κατάθεση της κόρης του αλλά και της συζύγου του, Αγνής Μπαλή, που προηγήθηκε, εξαιρετικά έμπειρος. Εργαζόταν ως μηχανοδηγός από το 1981. Ήταν πιστοποιημένος, γνώριζε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, διότι είχε εργαστεί σε αυτό και τα τελευταία χρόνια ήταν εκπαιδευτής.

Το 2024 θα έβγαινε στη σύνταξη. Δεν πρόλαβε. Η κόρη του στην κατάθεσή της αναφέρθηκε στο όνειρό του: «να πάρει τη μητέρα μου και να πάνε ένα μεγάλο ταξίδι με τον Υπερσιβηρικό»…

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Απουσία συστημάτων ασφαλείας

Η Αθανασία (Νάσια) Κουτσούμπα αναφέρθηκε και στα προβλήματα που αντιμετώπιζε και σε ένα βαθμό αντιμετωπίζει ο σιδηρόδρομος στην χώρα. Ο Γιώργος Κουτσούμπας υπήρξε συνδικαλιστής, μέλος του Σωματείου των Μηχανοδηγών.

Η κόρη του στην κατάθεσή της αναφέρθηκε στα εξώδικα που είχε στείλει το Σωματείο στο αρμόδιο υπουργείο (το τελευταίο μάλιστα λίγες μέρες πριν την 28η Φεβρουαρίου 2023) με το οποίο οι μηχανοδηγοί προειδοποιούσαν για τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει η απουσία συστημάτων ασφαλείας στον σιδηρόδρομο. Τα τρένα κινούνταν χωρίς φωτεινούς σηματοδότες στο δίκτυο, με παράσιτα στις ενδοεπικοινωνίες, με νεκρά ζώα στη γραμμή…

«Δεν ειδοποιηθήκαμε από την εταιρία»

Ασύλληπτα ανατριχιαστικό ήταν το σημείο της κατάθεσης της Αθανασίας Κουτσούμπα που αφορούσε στον τρόπο με τον οποίο ειδοποιήθηκε η οικογένεια για το δυστύχημα και το θάνατο του πατέρα της. «Εκείνη τη μέρα μιλήσαμε για τελευταία φορά στο τηλέφωνο στις 9 το βράδυ. Μετά το δυστύχημα μας τηλεφώνησε συνάδελφος του πατέρα μου. Ποτέ δεν δεχθήκαμε τηλεφώνημα από την HELLENIC TRAIN. Όταν φτάσαμε στη Λάρισα πήγαμε πρώτα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Εκεί τα πράγματα ήταν πιο ήσυχα γιατί μετέφεραν τους τραυματίες. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας επικρατούσε το χάος. Ο πατέρας μου δεν ήταν σε καμία λίστα. Ούτε των τραυματιών, ούτε των νεκρών. Λες και το τρένο πήγαινε μόνο του…».

Τα ηχητικά και τα… χαμένα 11 λεπτά

Η Αθανασία αναφέρθηκε και στα «χαμένα» 11 λεπτά από τα ηχητικά που με πολύ κόπο και μεγάλη επιμονή για έναν ολόκληρο χρόνο από την οικογένεια, κατασχέθηκαν τελικά μετά από εντολή του ανακριτή των Τεμπών, αφού προηγουμένως είχαν βγει αλλοιωμένα σε ΜΜΕ και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

«Διαβάζοντας τη δικογραφία – σημείωσε η μάρτυρας - αρχίσαμε να ζητάμε ηχητικά. Ζητούσαμε την κατάσχεση των καταγραφικών και βρίσκαμε τοίχο.

Ο ανακριτής αποφάσισε μήνες μετά να κατασχέσει το καταγραφικό της Λάρισας. Και ενώ μας είχε ζητήσει πλήρη και απόλυτη μυστικότητα, προκειμένου να γίνει σωστά η κατάσχεση, στον σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισας μόνο που δεν έστρωσαν κόκκινα χαλιά να μας περιμένουν. Εμείς ούτε τηλεφωνικά δεν αναφερόμαστε με τον δικηγόρο μας στην κατάσχεση. Όταν πήγαμε όμως ήταν εκεί υπάλληλος από τον ΟΣΕ στην Αθήνα. Αντικατέστησαν δε το καταγραφικό που κατασχέθηκε με νέο, προκειμένου να λειτουργήσει ο σιδηρόδρομος σε περίπου μία ώρα»…

Αναφέρθηκε επίσης στην μήνυση που κατέθεσε η οικογένεια κατά του Εφέτη Ανακριτή. «Έβλεπα μία ημέρα τηλεόραση και είδα μία επιβάτιδα - αυτόπτη μάρτυρα να λέει ότι δέχθηκε πιέσεις στην κατάθεσή της από τον ανακριτή προκειμένου να πει ότι δεν θυμάται καλά την ολιγόλεπτη στάση που έκανε το τρένο μετά τον σταθμό της Λάρισας (σημ. πριν μπει στην διακλάδωση προς τη γραμμή καθόδου). Για αυτό καταθέσαμε τη μήνυση. Ένας λειτουργός της Δικαιοσύνης υποτίθεται ότι πρέπει να ερευνά. Η μήνυση αρχειοθετήθηκε γιατί είπαν ότι εάν ήταν αληθή όσα είπε η επιβάτιδα θα έπρεπε να είχε καταθέσει και η ίδια μήνυση».

Ο Γιώργος Κουτσούμπας ξεκίνησε το μοιραίο βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου από την Θεσσαλονίκη. Στον Παλαιοφάρσαλο άλλαξε με συνάδελφό του και ανέβηκε να μηχανοδηγήσει την IC 62 προκειμένου να επιστρέψει στη βάση του, στο σπίτι του. Δεν επέστρεψε ποτέ…

Παρότι η αμαξοστοιχία από τη Θεσσαλονίκη μέχρι τον Παλαιοφάρσαλο κινούνταν κανονικά σε γραμμή καθόδου, αυτό άλλαξε και στην αντίστροφη πορεία βρέθηκε να κινείται, λόγω βλαβών εκείνης της βραδιάς, στην γραμμή καθόδου.

Η Αθανασία Κουτσούμπα στην κατάθεσή της αναφέρθηκε στην απουσία χάραξης από τον μοιραίο σταθμάρχη, στις οχλήσεις του πατέρα της μέσω του ασυρμάτου, προκειμένου να λάβει τις κατάλληλες εντολές για την κίνηση της αμαξοστοιχίας, στην απουσία άλλων σταθμαρχών εκείνη τη βραδιά.

Ηχητικά

Η οικογένεια με τον δικηγόρος της, Βασίλη Ζησιμάτο αναζητούν εδώ και τρία χρόνια τους λόγους για τους οποίους στα ηχητικά που έχουν τελικά κατασχεθεί φαίνονται 11 ολόκληρα λεπτά στα οποία δεν μιλά κανείς με κανέναν. «Όταν πήγα στον Εφέτη Ανακριτή, μου είπε, εάν ήρθατε για τα 11 λεπτά δεν υπάρχουν. Έπρεπε η γραμματέας του να του πει ότι υπάρχουν αλλαγές στις ώρες. Κοίταζε μέχρι τότε λάθος ώρες. Υπάρχει αναντιστοιχία στα ηχητικά. Για εμάς το πρώτο θέμα είναι ότι «κόπηκαν και ράφτηκαν» οι συνομιλίες κατά πως βόλευε. Ήθελαν να εμφανιστεί ότι ο Κουτσούμπας δεν ήταν τυπικός για να δέσει το κυβερνητικό αφήγημα περί ανθρώπινου λάθους. Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, Π. Τερεζάκης είπε στην εξεταστική ότι πήγε ο ίδιος να πάρει τα ηχητικά τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα με τους κωδικούς του. Είναι δυνατό σε μία τέτοια τραγωδία να μην προηγηθεί κατάσχεση όλων των στοιχείων;».

Εξώδικα και μηνύσεις

Στην κατάθεσή της αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι περίπου έγινε «φέιγ βολά» ο ιατρικός φάκελος του πατέρα της. Ο Γιώργος Κουτσούμπας αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας το 2017. Παρότι αποκαταστάθηκε και παρότι με μεγάλη συχνότητα, όπως συμβαίνει με όλους τους μηχανοδηγούς παρακολουθούνταν από γιατρούς, εντούτοις τόσο στην Εξεταστική Επιτροπή όσο και στα ΜΜΕ κυκλοφορούσε ο ιατρικός φάκελος, δηλαδή τα προσωπικά δεδομένα του μηχανοδηγού. «Θυμάμαι – είπε η Αθανασία στην κατάθεσή της – έναν κυβερνητικό βουλευτή να κραδαίνει το χαρτί του νευροχειρουργού του πατέρα μου και να μιλάει για πρόβλημα υγείας, ενώ ο γιατρός στο ίδιο έγγραφο ανέφερε ότι είναι απολύτως καλά στην υγεία του».

Η δίκη διακόπηκε για αύριο Τρίτη, οπότε και αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατάθεση της Αθανασίας Κουτσούμπα. Επόμενος μάρτυρας ορίστηκε ο δικηγόρος και πατέρας της Μάρθης, Αντώνης Ψαρόπουλος.