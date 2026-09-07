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Μετά από ημίωρη διακοπή η δίκη συνεχίζεται με την Πρόεδρο να διαβάζει τα ονόματα των μαρτύρων.

Με επτά κατηγορούμενους παρόντες ξεκίνησε μετά τις καλοκαιρινές διακοπές η δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Η έναρξη της 26ης συνεδρίασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας ξεκίνησε με την ανάκληση της εντολής εκπροσώπησης προς την Ζωή Κωνσταντοπούλου από την μητέρα της Αναστασίας Παπαγγελή, Μαρία Ντολκα.

Η διαδικασία συνεχίστηκε με τις τοποθετήσεις των κατηγορουμένων διά των συνηγόρων τους επί του κατηγορητηρίου. Άπαντες αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Ένταση και ημίωρη διακοπή της δίκης

Εν τω μεταξύ, ένταση προκλήθηκε, όταν κατά την αγόρευση του συνηγόρου υπεράσπισης της υπαλλήλου που κατηγορείται για τη μετάταξη του μοιραίου σταθμάρχη και επικαλούμενος την αθωότητά της, μια φράση του ότι η πελάτισσα του είναι θύμα της οργής, προκάλεσε την αντίδραση συγγενών.

«Αισχος, ντροπή, μας δουλεύουν, οργή αυτοί; Τρία χρόνια ακούμε ότι είναι συντετριμμένοι», του απηύθυναν συγγενείς θυμάτων.

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Μετά από ημίωρη διακοπή η διαδικασία συνεχίζεται με την Πρόεδρο να διαβάζει τα ονόματα των μαρτύρων.

Πρώτα αναμένεται να καταθέσουν τα μέλη της οικογένειας του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, Δημήτρη Κουτσούμπα.