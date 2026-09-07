Εκατοντάδες άτομα είχαν συγκεντρωθεί σε κατάστημα στην οδό Περσεφόνης – Η βραδιά εξελίχθηκε σε σκηνικό έντασης, με δύο τραυματίες και τη σύλληψη του ιδιοκτήτη

Σε σκηνικό χάους μετατράπηκε πάρτι που πραγματοποιήθηκε στην οδό Περσεφόνης στην Ελευσίνα, καθώς η μεγάλη συγκέντρωση κόσμου κατέληξε σε άγρια συμπλοκή, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνδρες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το thriassio.gr , στο πάρτι είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες άτομα, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο ακόμη και για 1.000 ανθρώπους, τόσο στο εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος. Η μεγάλη προσέλευση προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή, ενώ η έντονη μουσική και η συγκέντρωση κόσμου στην οδό Περσεφόνης οδήγησαν κατοίκους να καλέσουν την Αστυνομία.

Η βραδιά κατέληξε σε άγριο ξύλο

Κατά τη διάρκεια του πάρτι, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ξέσπασε καβγάς μεταξύ θαμώνων. Η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε, με τη συμπλοκή να προκαλεί πανικό στους υπόλοιπους παρευρισκόμενους. Μέσα στην αναστάτωση, δύο άνδρες τραυματίστηκαν. 'Ενας από τους τραυματίες φέρεται να τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνειο Νοσοκομείο, προκειμένου να του παρασχεθούν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες. Ένας ακόμη άνδρας εντοπίστηκε τραυματισμένος από περαστικούς σε χώρο στάθμευσης του ΟΣΕ, λίγα μέτρα μακριά από το σημείο όπου είχε πραγματοποιηθεί το πάρτι. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν χρειάστηκε νοσηλεία.

Αναζητούνται οι εμπλεκόμενοι

Μετά τη συμπλοκή, τα άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στον καβγά απομακρύνθηκαν μέσα στο πλήθος και αναζητούνται από τις Αρχές. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προσπάθησαν να αποκαταστήσουν την τάξη και να συλλέξουν πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η συμπλοκή. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια του επεισοδίου, ενώ εξετάζεται η μαρτυρία όσων βρίσκονταν στον χώρο.

Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επέμβασης συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η σύλληψή του αφορά παραβάσεις που σχετίζονται με τη διατάραξη της κοινής ησυχίας και τους όρους λειτουργίας της μουσικής.

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Όπως καταγγέλλουν κάτοικοι της περιοχής στο thriassio.gr, το σκηνικό αυτό κάθε άλλο παρά πρωτοφανές είναι. Αντίθετα, αποτελεί μια ανυπόφορη, επαναλαμβανόμενη κατάσταση κάθε φορά που το κατάστημα διοργανώνει αντίστοιχα «πάρτι». Το συγκεκριμένο event, μάλιστα, αφορούσε την επέτειο λειτουργίας του μαγαζιού, γεγονός που εξηγεί και την αδιανόητη κοσμοσυρροή στον δρόμο. Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για το περιστατικό, ενώ αναζητούνται τα άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στην άγρια συμπλοκή.