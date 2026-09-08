Από την «τεχνογνωσία της προδοσίας» στον «αντιΜητσοτακισμό».

Μία ΔΕΘ που είχε προετοιμαστεί στην εντέλεια από το Μαξίμου για να περάσει ένα «μήνυμα ελπίδας» στους αναποφάσιστους ψηφοφόρους τελικά «καπελώθηκε» από τον Αντώνη Σαμαρά. Ο οποίος αντέδρασε ακαριαία όταν άκουσε τον Κ. Μητσοτάκη να του πετάει το ..γάντι και να τον κατηγορεί ότι «έχει την τεχνογνωσία να βλάπτει την παράταξη».

Μετωπική σύγκρουση Μητσοτάκη - Σαμαρά

«Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης» απάντησε ο πρώην στον νυν πρωθυπουργό κι ενώ η Συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη!

«Δεν είναι η Ν.Δ. παράταξη; Εκείνος δεν πήρε 18% στις εκλογές; Ωραία απόδοση! » ήταν η ανταπάντηση του Κ. Μητσοτάκη στον Αντώνη Σαμαρά καθώς έφευγε από το Βελλίδειο.

Από ΔΕΘ Μητσοτάκη σε ΔΕΘ Σαμαρά

Αποτέλεσμα; Από την Κυριακή το μεσημέρι και μετά το θέμα συζήτησης ήταν η μετωπική Μητσοτάκη- Σαμαρά και όχι τα μέτρα ή οι πολιτικές ειδήσεις που έβγαλε ο πρωθυπουργός. Με τον απόηχο των μέτρων να αρχίζει να φθίνει επικοινωνιακά. Προτού καν τα αναλύσει το οικονομικό επιτελείο την επόμενη μέρα.

Η «τεχνογνωσία της προδοσίας» και ο «αντιΜητσοτακισμός»

Από εκείνη την ώρα όλοι στην Ν.Δ. κατάλαβαν ότι ο εμφύλιος εντός της παράταξης έχει αλλάξει πίστα… Κι αυτό διότι η σύγκρουση αναβαθμίστηκε. Με λέξεις καλά ζυγιασμένες και από τις δύο πλευρές. Λέξεις που ακούστηκαν σαν ..λεπίδες που τρέχουν στον αέρα με στόχο να πετύχουν τον αντίπαλο στην καρδιά. Απευθυνόμενοι αμφότεροι στα «ιερά και τα όσια» των Νεοδημοκρατών.

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Ο Κ. Μητσοτάκης φρόντισε να χτυπήσει τον Αντώνη Σαμαρά στο ευαίσθητο σημείο της «προδοσίας». Και ο Αντώνης Σαμαράς στα βαθιά «αντιΜητασοτακικά» αντανακλαστικά της παράταξης.

Αρχηγοί της Ν.Δ. ..έτοιμοι για όλα

Και οι δύο αρχηγοί έδωσαν το σύνθημα της επίθεσης και ακολούθησε πανδαιμόνιο.

«Είμαστε έτοιμοι για όλα» είναι το μήνυμα που έστειλε αυθημερόν το επιτελείο Σαμαρά.

Με το Μαξίμου να αρχίζει να βάζει μπροστά τα... υπερόπλα του.

Μαίνεται ο εμφύλιος

«Αν βγάλεις τον ήχο και το δεις μόνο γραπτό, τι διαφορά βλέπεις από την Κωνσταντοπούλου; Πείτε μου μια διαφορά» αναρωτήθηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης σχολιάζοντας την τηλεοπτική δήλωση Σαμαρά ο οποίος είχε φροντίσει να στολίσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη με πλήθος χαρακτηρισμών.

«Ας ανησυχεί (ο κ. Μητσοτάκης) για τη δική του υστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονείας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke ατζέντας, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, του Φραπέ και του χασάπη, των Τεμπών και των υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη» είχε πει μεταξύ άλλων ο Αντώνης Σαμαράς.

Το άχτι της Ντόρας

Η Ντόρα Μπακογιάννη που τον έχει άχτι από παλιά τον Αντώνη Σαμαρά δεν άφησε το... γάντι να πέσει αφού ο πρώην πρωθυπουργός είχε κατηγορήσει συλλήβδην την «οικογένεια Μητσοτάκη».

«Ο κ. Σαμαράς εχθές, σε μία παράγραφο, είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Είναι ένα γινάτι και μια χολή, την οποία η ψυχή της παράταξης δεν την αντέχει» είπε η κυρία Μπακογιάννη και στην προσπάθεια της να τον αποδομήσει έκανε ιστορική αναδρομή...

Από την εποχή του Έβερτ κατηγορώντας τον Αντώνη Σαμαρά ότι τον εμπόδισε να γίνει πρωθυπουργός, το ΄93 κατηγορώντας τον ότι έριξε την κυβέρνηση Μητσοτάκη μέχρι την εποχή που συγκυβέρνησε με τον Ευάγγελο Βενιζέλο και τον Φώτη Κουβέλη και έριξε- όπως είπε η κυρία Μπακογιάννη- μαύρο στην ΕΡΤ.

Πάρτι διχασμού στο διαδίκτυο

Στο μεταξύ στο διαδίκτυο άρχισε το πάρτι της σύγκρισης των δύο αρχηγών.

Σε διαδικτυακή αφίσα με τον τίτλο «Σαμαράς VS Μητσοτάκης – η κάλπη μιλάει» γράφτηκαν οι εκλογικές επιδόσεις των δύο αρχηγών. Με τον σαφή υπαινιγμό ότι ο Κ. Μητσοτάκης κερδίζει καθαρά στα ..σημεία τον Αντώνη Σαμαρά.

Μεταξύ άλλων γίνεται σύγκριση των ποσοστών που έλαβαν όταν εκλέχθηκαν αρχηγοί της Ν.Δ.. Ο Αντώνης Σαμαράς εκλέχθηκε με 50,06% το 2009 και ο Κ. Μητσοτάκης με ποσοστό 52,43% το 2016.

Επίσης στην ίδια αφίσα μετριούνται τα χρόνια που διετέλεσαν αρχηγοί της Ν.Δ. 5 χρόνια και 2 μήνες ο Αντώνης Σαμαράς, 10 χρόνια και συνεχίζει ο Κ. Μητσοτάκης. Ενώ παρατίθενται και τα αποτελέσματα τριών εκλογικών αναμετρήσεων όπου φαίνεται σε όλες να υπερισχύει ο Κ. Μητσοτάκης.

Κυρίαρχη η αγωνία στα ..πηγαδάκια της ΔΕΘ

Με τις ελπίδες του Μαξίμου ότι ο παράγοντας Σαμαράς θα ξεφουσκώσει γρήγορα να αποδεικνύονται ..φρούδες. Αφού σε όλα τα πηγαδάκια στελεχών της Ν.Δ. στη Θεσσαλονίκη η μόνιμη επωδός ήταν ότι το υπό ίδρυση κόμμα Σαμαρά βρίσκει ολοένα και περισσότερο γόνιμο έδαφος στους ψηφοφόρους της Ν.Δ. Και την αγωνία για τα εκλογικά αποτελέσματα να κορυφώνεται όσο διαπιστώνουν ότι το χάσμα εντός της Ν.Δ. είναι αγεφύρωτο. Με πολλούς να λένε ότι το κόμμα Σαμαρά γεννιέται από την βάση της Ν.Δ. Δείχνοντας προς το Μαξίμου ως υπεύθυνο για την διχοτόμηση της παράταξης.