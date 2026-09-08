«Ο Πρόεδρος θα αποφασίσει» λένε και διευκρινίζουν ότι εκείνος έχει και την εμπειρία και το πολιτικό ένστικτο να αποφασίσει πότε θα πατήσει το ..κουμπί!

Τώρα όλοι στη Ν.Δ. αναρωτιούνται πότε θα ανακοινωθεί το κόμμα Σαμαρά. Με την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού να διαβεβαιώνει ότι «Δεν υπάρχει ακόμη απόφαση».

«Ο Πρόεδρος θα αποφασίσει» λένε και διευκρινίζουν ότι εκείνος έχει και την εμπειρία και το πολιτικό ένστικτο να αποφασίσει πότε θα πατήσει το ..κουμπί.

Οι πληροφορίες του Dnews , ωστόσο, λένε ότι η έναρξη του νέου κόμματος θα σημάνει την στιγμή που ο πρώην πρωθυπουργός θα πατήσει το πόδι του στα νέα γραφεία στη συμβολή των οδών Σόλωνος και Ιπποκράτους.

Με όλες τις ενδείξεις να επιμένουν ότι η μετακόμιση δεν θα γίνει σε 15 ημέρες όπως αρχικά είχε γραφεί. Αλλά λίγο αργότερα.

Λ.Ι.