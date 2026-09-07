Διευκρινίσεις για την πρόσβαση της Ελλάδας στον πηγαίο κώδικα της «Ασπίδας του Αχιλλέα» έδωσαν πηγές του ΥΠΕΘΑ, μετά το πρωινό δημοσίευμα της στήλης.

Διευκρινίσεις για το κατά πόσο η Ελλάδα θα έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα του εξοπλιστικού προγράμματος Ασπίδα του Αχιλλέα παρείχαν σε επικοινωνία που είχαν με τη στήλη πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με αφορμή το πρωινό θέμα με τίτλο «Τα κλειδιά της Ασπίδας».

Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν πηγές του ΥΠΕΘΑ, οι οποίες μάλιστα επικαλέστηκαν τη χθεσινοβραδινή διευκρίνιση της «Καθημερινής», η Ελλάδα θα έχει πρόσβαση, καθώς αυτό που έχει συμφωνηθεί είναι η από κοινού χρήση του λογισμικού και της τεχνολογίας με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις.

Προς επίρρωση αυτού, οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν πως ο λόγος που καθυστέρησαν οι υπογραφές για το εξοπλιστικό πρόγραμμα των 3 δισ. είναι ακριβώς πως το υπουργείο είχε θέσει ως όρο για την υπογραφή την επίμαχη πρόσβαση.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, μετά τις αντιδράσεις που σημειώθηκαν από τη συνέντευξη του διευθυντή του Οργανισμού Αντιπυραυλικής Άμυνας του Ισραήλ, Μοσέ Πατέλ, στην Καθημερινή, η εφημερίδα επανήλθε στην ηλεκτρονική της έκδοση σημειώνοντας: «Σημειώνεται ότι μετά τη δημοσίευση της συνέντευξης στην Καθημερινή της Κυριακής, το κείμενο ανανεώθηκε online με βάση νεότερη ενημέρωση από το ισραηλινό Υπουργείο Αμυνας για τον ‘πηγαίο κώδικα’. Η ενημέρωση υπογράμμιζε ότι οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) θα προχωρήσουν στη μεταφορά τεχνογνωσίας, καθώς και στην από κοινού χρήση λογισμικού και τεχνολογίας με τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Η συνεργασία θα επεκταθεί και στις ελληνικές εταιρείες που θα συμμετάσχουν στη συμπαραγωγή των οπλικών συστημάτων».

Η στήλη μεταφέρει καλοπροαίρετα τις διευκρινήσεις πηγών του Υπουργείου, ωστόσο σε κάθε περίπτωση, επειδή πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό θέμα, η κυβέρνηση οφείλει να δώσει απαντήσεις επίσημα και δεν μπορεί να αρκεστεί σε επίπεδο άτυπης ενημέρωσης.

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Ε.Σ.