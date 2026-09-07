Eπέμενε σε όλους τους τόνους πως το οικονομικό επιτελείο έχει... ξύσει τον πάτο του βαρελιού

Σε... κυτίο παραπόνων μετέτρεψαν τον υφυπουργό Οικονομικών, Θάνο Πετραλιά, αρμόδιο για τη δημοσιονομική πολιτική, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μετά την Πρωθυπουργική ομιλία το βράδυ του Σαββάτου.

Σε ουκ ολίγα πηγαδάκια που βρέθηκε ο αρμόδιος υφυπουργός, δέχθηκε αλλεπάλληλες ερωτήσεις για σειρά μέτρων που ήλπιζαν να ανακοινωθούν και τα οποία σύμφωνα με την εκτίμησή τους θα βοηθούσαν στην ανάταξη του ηθικού του γαλάζιου «στρατεύματος» και σε δημοσκοπική ανάκαμψη στην περιφέρεια.

Από την πλευρά του πάντως ο κ. Πετραλιάς επέμενε σε όλους τους τόνους πως το οικονομικό επιτελείο έχει... ξύσει τον πάτο του βαρελιού και δεν υπήρχε άλλο δημοσιονομικό περιθώριο, καθώς ήδη όπως τόνισε «οριακά θα βγει ο προϋπολογισμός».

Αν κάτι πάντως αξίζει να κρατήσει κανείς από το τριήμερο της κυβερνητικής ΔΕΘ, είναι η πηγαία αγωνία των βουλευτών της επαρχίας, οι οποίοι ως γνωστόν έχουν πάντοτε καλύτερη «γείωση» με το εκλογικό τους ακροατήριο. Και η εικόνα που μετέφεραν από τις περιφέρειές τους μόνο ενθαρρυντική δεν ήταν...