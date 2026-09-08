Η άνοδος αποδίδεται στην αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα και στις ανησυχίες ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να επηρεάσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα την παραγωγή και τη μεταφορά πετρελαίου από την περιοχή.

Σε υψηλά έξι εβδομάδων κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενισχύει τους φόβους για παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και πιθανές διαταραχές στις ενεργειακές ροές.

Τα συμβόλαια Νοεμβρίου του Μπρεντ ενισχύονται σήμερα κατά 0,20%, στα 97,20 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό παράδοσης Οκτωβρίου σημειώνει άνοδο 1,07%, στα 92,56 δολάρια το βαρέλι.

Η άνοδος αποδίδεται στην αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα και στις ανησυχίες ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να επηρεάσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα την παραγωγή και τη μεταφορά πετρελαίου από την περιοχή.

Η νέα κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Η ένταση κλιμακώθηκε το Σάββατο, όταν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν τρία ιρανικά πετρελαιοφόρα, μετά την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν εναντίον δύο πολεμικών πλοίων του αμερικανικού Ναυτικού. Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων «έγκλημα πολέμου» και πράξη «οικονομικού πολέμου».

Οι εκατέρωθεν απειλές συνεχίστηκαν και τη Δευτέρα. Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ προειδοποίησε ότι οποιοδήποτε πλήγμα κατά ιρανικών περιουσιακών στοιχείων θα απαντηθεί, αντιδρώντας σε δήλωση του Αμερικανού υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ότι οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν και θα βυθίσουν ιρανικά πετρελαιοφόρα εάν το Ιράν ανοίξει πυρ κατά αμερικανικών πλοίων.

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Την ίδια ώρα, η Goldman Sachs αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της για το πετρέλαιο. Η τράπεζα αύξησε κατά 5 δολάρια τις εκτιμήσεις της για τον Δεκέμβριο του 2026, τοποθετώντας το Μπρεντ στα 85 δολάρια και το αμερικανικό αργό στα 80 δολάρια το βαρέλι. Για το 2027 προβλέπει αντίστοιχα 80 και 75 δολάρια.

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι οι διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές στη Μέση Ανατολή θα μπορούσαν να συνεχιστούν και μέσα στο 2027, με την παραγωγή να ανακάμπτει σταδιακά κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Οι αγορές φοβούνται παρατεταμένες διαταραχές

Όπως σημειώνει, οι αγορές ενσωματώνουν πλέον όλο και περισσότερο στις τιμές το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης σύγκρουσης, ενώ ακόμη και οι ναύλοι των δεξαμενόπλοιων από τον Περσικό Κόλπο προς την Κίνα αντανακλούν την πιθανότητα οι διαταραχές να διαρκέσουν έως το δεύτερο τρίμηνο του 2027.

Στον αντίποδα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε τη Δευτέρα ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα όταν οι ΗΠΑ «κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν», την ώρα που οι αγορές εξακολουθούν να αποτιμούν τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης και παρατεταμένων προβλημάτων στην ενεργειακή τροφοδοσία.