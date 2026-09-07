«Δεν ακολουθούμε την πολιτική των "λεφτόδεντρων" και του "λεφτά υπάρχουν"», είπε ο Παύλος Μαρινάκης για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

«Μέχρι να κάνει κόμμα δεν είναι πολιτικός μας αντίπαλος», είπε ο Παύλος Μαρινάκης στον ΑΝΤ1 για τον Αντώνη Σαμαρά στον απόηχο της νέας σκληρής κριτικής που άσκησε κατά της κυβέρνησης.

Στη συνέχεια όμως εξαπέλυσε τα «βέλη» του, λέγοντας: «Από εκεί και πέρα, όταν ακούμε κάποια πράγματα τα οποία λέγονται, για τα οποία υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα. Για παράδειγμα για την εξωτερική πολιτική και για την άμυνα. Έχουμε δείξει πολλές φορές τι έχουμε κάνει. Πολλοί κάνουν κρίσεις, αλλά αυτοί που συναντούσαν – και καλά έκαναν – τον κ. Ερντογάν ενώ την προηγούμενη μέρα είχαμε δεκάδες παραβιάσεις δεν το θεωρώ λογικό πολύ να κουνάει το δάχτυλο σε έναν πρωθυπουργό που και εκείνος συναντάει αλλά ταυτόχρονα ισχυροποιεί τη χώρα».

Αναφορικά, δε, με τη woke ατζέντα, αλλά και τα σχολικά βιβλία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως «η κυβέρνηση δεν υπηρετεί τη woke ατζέντα. Βαφτίζουν όλοι αυτοί ως ακραίους όσους δεν συμφωνούν με τις θέσεις του. Αν ψάξουν να βρουν ποιοι είναι οι ηθικοί αυτουργοί που εκτοξεύονται τα ακροδεξιά κόμματα είναι όλοι αυτοί οι δημοσιολογούντες που όταν κάποιος εκφράζεται μια επιφύλαξη τον ονομάζουν ως «ακραίο», «μπανάλ» και «ακροδεξιό». Ο πρωθυπουργός έκλεισε το θέμα. Είπε πως αν υπάρχει κάποια αστοχία που προκαλεί κλίμα διχασμού στα σχολικά βιβλία θα επανεξεταστούν από επιτροπή».

Για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού

«Όλοι οι εργαζόμενοι έχασαν μεγάλο μέρος των εισοδήματών τους λόγω των μνημονίων και η Ελλάδα ζούσε πάντα πάνω από τις δυνάμεις της.

Ο πρωθυπουργός βρίσκει τα παραπάνω λεφτά, τα οποία είναι 1,25 δις φέτος και βρίσκει και τα παραπάνω μέτρα και είναι τα περισσότερα που μπορούσαμε να δώσουμε.

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Και να τονίσουμε πως όσα βρίσκουμε δεν φύτρωσαν και δεν είναι δανεικά, είναι αποτέλεσμα των πολιτικών μας», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, χαρακτηρίζοντάς τα την πρώτη ποιοτική διαφορά με άλλες εξαγγελίες μέτρων.

Ακόμη ανέφερε πως «δεύτερη ποιοτική διαφορά είναι ότι όσα ακούσατε θα εφαρμοστούν, θα θεσμοθετηθούν και θα κοστολογηθούν γιατί ακούσαμε στη ΔΕΘ "τέρατα".

Σε πάνω από τις μισές επιχειρήσεις έχει καταργηθεί το τέλος επιτηδεύματος ήδη. Τα λεφτά δεν είναι απεριόριστα, για αυτό έπρεπε τα μέτρα να δοθούν με βάση τις οροφές δαπανών για να κατανεμηθούν και σε άλλες κοινωνικές ομάδες.

Στους αγρότες δίνουμε αφορολόγητο έως 20.000 ευρώ ενώ ήταν έως 8.000 ευρώ. Έχουμε μειώσει ΦΠΑ σε λιπάσματα και ζωοτροφές και μειώσεις στο αγροτικό ρεύμα και για όλα αυτά έπρεπε να βρεθούν χρήματα για να δοθούν.

Στους τρίτεκνους τώρα: το 2019 πλήρωνε 29% φόρο, ενώ τώρα μέχρι 20.000 ευρώ είναι μηδέν ο φόρος

Τα μέτρα της ΔΕΘ είναι συνέχεια προηγούμενων νομοθετήσεων, δεν ακολουθούμε την πολιτική των "λεφτόδεντρων" και του "λεφτά υπάρχουν"».

Για τους πολιτικούς αντιπάλους της ΝΔ είπε πως «Αν δει κανείς την ομιλία του πρωθυπουργού ασχολήθηκε για μερικά δευτερόλεπτα με τον κ. Τσίπρα γιατί είναι πρωτοφανής η πολιτική απάτη του».

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