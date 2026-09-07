Κυριάκος Μητσοτάκης και Αντώνης Σαμαράς οδεύουν με σπασμένα τα φρένα σε μετωπική σύγκρουση στο δρόμο για τις κάλπες. Και όποιος διατηρούσε αμφιβολίες επ' αυτού, αμφότεροι φρόντισαν να τις διαψεύσουν πριν καλά καλά κατέβει ο πρώτος από το βήμα της συνέντευξης Τύπου της ΔΕΘ.

Ενδεικτική της πολεμικής που αναπτύσσεται μεταξύ των δύο είναι η «φαρμακερή» απάντηση που επεφύλασσε ο Πρωθυπουργός, όταν μετά το πέρας της ΔΕΘ ενημερώθηκε για τη δήλωση του Αντώνη Σαμαρά που του καταλόγζε πως μετέτρεψε την παράταξη σε προσωποπαγές «κόμμα Μητσοτάκη». «Η ΝΔ δεν είναι σήμερα παράταξη; Απ΄ ότι θυμάμαι ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση!» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Μιας και η κόντρα των δύο πέρασε στα ποσοστά και τις εκλογικές επιδόσεις ήδη μήνες πριν τις κάλπες την άνοιξη του 2027, να υπενθυμίσουμε ότι το αρνητικό ρεκόρ σε επίπεδο ποσοστών για τη ΝΔ κατέχει όντως ως επικεφαλής της ΝΔ ο Αντώνης Σαμαράς (στις εθνικές εκλογές του Μαΐου του 2012), όπου είχε λάβει 18,85% (1.192.103 ψήφους) και 108 έδρες, αλλά το αρνητικό ρεκόρ σε επίπεδο ψήφων το κατέχει ως επικεφαλής της ΝΔ ο Κυριάκος Μητσοτάκης (στις ευρωεκλογές του 2024) που ναι μεν έλαβε 28,31% αλλά με λιγότερες ψήφους από ό,τι είχε λάβει η ΝΔ το 2012 και συγκεκριμένα 1.125.510.

Ν.Α.