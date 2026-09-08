«Χτενίζουν» την περιοχή οι αστυνομικοί καθώς τα ίχνη του 26χρονου έχουν χαθεί από το μεσημέρι.

Συναγερμός έχει σημάνει στην ΕΛ.ΑΣ. μετά την απόδραση 26χρονου από το Εφετείο Αθηνών, νωρίς το μεσημέρι.

Ο νεαρός κρατούμενος κατάφερε, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί, να ξεφύγει από την αστυνομική επιτήρηση και να απομακρυνθεί από το δικαστικό μέγαρο.

Αμέσως μετά την απόδραση ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης στην ευρύτερη περιοχή. Αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί γύρω από το Εφετείο και πραγματοποιούν ελέγχους.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο πώς ακριβώς κατάφερε να διαφύγει, ενώ στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνουν και οι συνθήκες υπό τις οποίες βρισκόταν υπό αστυνομική φύλαξη. Παράλληλα με την επιχείρηση για τον εντοπισμό του, αναμένεται να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες ή κενά στη διαδικασία φύλαξης που προηγήθηκε της απόδρασης.