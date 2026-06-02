Ο 48χρονος κρατούμενος απέδρασε από τις φυλακές Κορυδαλλού το πρωί της Τρίτης και έκτοτε παραμένει ασύλληπτος.

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολήσει η αστυνομία για τον εντοπισμό ενός κρατουμένου, ο οποίος δραπέτευσε από τις φυλακές Κορυδαλλού το πρωί της Τρίτης (02/06).

Ο 48χρονος κρατούμενος, αλβανικής καταγωγής, εργαζόταν στην κεντρική αποθήκη υλικού των φυλακών και κατά τη διάρκεια της τροφοδοσίας κατόρθωσε να περάσει ανενόχλητος την ανοικτή πύλη και να διαφύγει.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το MEGA διακρίνεται ο 48χρονος να τρέχει, με έναν σωφρονιστικό υπάλληλο να τον καταδιώκει πεζός και έναν δεύτερο βρίσκεται πιο πίσω. Το περιστατικό συνέβη στις 07:20 το πρωί, σε ώρα που η κίνηση στον δρόμο ήταν αυξημένη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-diyqoxpy8p7t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι το γεγονός πώς ο 48χρονος θα λάμβανε τριήμερη άδεια από τις φυλακές, παρ΄όλα αυτά επέλεξε να αποδράσει μπροστά στα μάτια των σωφρονιστικών.

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Οι αρχές προσπαθούν να βρουν απαντήσεις και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 48χρονος κατάφερε να διαφύγει αλλά και το που κρύβεται από τη στιγμή της απόδρασης.

Για το περιστατικό συνελήφθησαν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά 2 σωφρονιστικοί υπάλληλοι κατηγορούμενοι για απελευθέρωση κρατουμένου, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία.