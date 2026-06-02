Σοκάρουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής γύρω από τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα.

Με τουλάχιστον 45 μαχαιριές σκότωσε ο 41χρονος την 39χρονη σύζυγό του στην Καλαμάτα τα ξημερώματα της Δευτέρας (01/06).

Από την ιατροδικαστική έκθεση προέκυψε ότι οι θανατηφόρες μαχαιρίες ήταν τρεις, στον αριστερό πνεύμονα, στο κεφάλι, στον θώρακα και στην πλάτη.

Η 39χρονη φέρεται να αντιστάθηκε στον δράστη, καθώς φέρει αμυντικά τραύματα σε λαιμό και σαγόνι. Τα χτυπήματα με το μαχαίρι εκτός από αλλεπάλληλα ήταν και πολύ γρήγορα ενώ πολλά από αυτά σημειώθηκαν ενώ η γυναίκα βρισκόταν πεσμένη στο πάτωμα.

Όπως μεταδίδει το messinialive, όταν οι αστυνομικοί βρέθηκαν στην πόρτα του διαμερίσματος, σε ερώτησή τους προς τον 41χρονος γιατί έχει αίματα, δήλωσε «σκότωσα μέσα την γυναίκα μου».

Μπαίνοντας στο υπνοδωμάτιο την αντίκρυσαν πεσμένη στο πάτωμα, μέσα σε μια λίμνη αίματος με το μαχαίρι να βρίσκεται στο αριστερό της χέρι της, το οποίο τοποθέτησε ο φερόμενος δράστης προκειμένου να δείξει ότι του επιτέθηκε το θύμα.

Το ψεύτικο προφίλ

Στη λύση ενός ψεύτικου προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχε καταφύγει η 39χρονη, καθώς ο 41χρονος σύζυγός της παρακολουθούσε ήδη της κινήσεις της στους κανονικούς της λογαριασμούς.

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις του Live News, ο 41χρονος είχε αντιληφθεί το ψεύτικο προφίλ της 39χρονης, φτιάχνοντας και αυτός ένα δικό του με τη σειρά του.

Το προφίλ με το ψευδώνυμο «thana_tos» είχε δημιουργηθεί μετά από καταγγελία που είχε γίνει τον Νοέμβριο του 2025 σε βάρος του 41χρονου και είχε μόνο 6 ακολούθους, τα οποία ήταν η 39χρονη καθώς και τα άτομα από τον κύκλο της που είχαν προβεί στην καταγγελία.

Στον Εισαγγελέα ο 41χρονος

Ο φερόμενος δράστης οδηγήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (02/06) στον εισαγγελέα Καλαμάτας και σε βάρος του αναμένεται να ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Από τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, το χέρι του δράστη φαίνεται να όπλισε η παθολογική ζήλεια του για το θύμα. Η 39χρονη ήθελε να χωρίσουν εδώ και έναν χρόνο, με αποτέλεσμα οι εντάσεις να κλιμακωθούν επικίνδυνα τον τελευταίο μήνα.

Αν και οι γείτονες άκουγαν συχνά άγριους καβγάδες και περιστατικά λεκτικής και σωματικής βίας, δεν είχε γίνει ποτέ επίσημη καταγγελία στην Αστυνομία. Μάλιστα, μια εβδομάδα πριν, κάτοικος της περιοχής είχε καλέσει τις αρχές για φωνές στη γειτονιά, χωρίς όμως να μπορεί να προσδιορίσει το συγκεκριμένο διαμέρισμα.

