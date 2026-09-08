Διακοπές τον Σεπτέμβριο στις Κυκλάδες.

Τα τελευταία χρόνια ο Σεπτέμβριος έχει εξελιχθεί σε έναν από τους καλύτερους μήνες για διακοπές στα ελληνικά νησιά, εκδρομές σε παραθαλάσσια μέρη και ήρεμες βόλτες δίπλα στην παραλία.

Για πολλούς, ο πρώτος μήνας του φθινοπώρου θεωρείται η ιδανική ευκαιρία για μία σύντομη απόδραση από την καθημερινότητα, και μάλλον όχι άδικα.

Η αυξημένη τουριστική κίνηση αρχίζει να φθίνει, η διαθεσιμότητα σε καταλύματα αυξάνεται και οι τιμές γίνονται όλο και πιο προσιτές. Παράλληλα, οι θερμοκρασίες στους νησιωτικούς προορισμούς παραμένουν υψηλές, με αποτέλεσμα το μπάνιο σε μία από τις χιλιάδες παραλίες της Ελλάδας, να είναι σχεδόν, απαραίτητο.

Οι Κυκλάδες, εξακολουθούν να αποτελούν μία από τις βασικές επιλογές ειδικά για όσους ζητούν την απόλυτη εμπειρία ενός νησιωτικού προορισμού.

Ανάμεσα στα νησιά που φαίνεται να διατηρούν υψηλή ζήτηση ακόμη και τον Σεπτέμβρη βρίσκεται και η Μήλος.

Διακοπές στη Μήλο τον Σεπτέμβριο

Τα τελευταία χρόνια η Μήλος έχει ξεχωρίσει ανάμεσα στα νησιά της Ελλάδας, με πλήθος κόσμου και τουριστών να την επισκέπτονται ήδη από τις πρώτες ημέρες του Μαΐου μέχρι και τις τελευταίες του Σεπτεμβρίου.

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Το ιδιαίτερο γεωλογικό της τοπίο, οι εντυπωσιακές παραλίες, οι μικροί οικισμοί και οι πολλαπλές επιλογές διασκέδασης, την έχουν καταστήσει ως έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της χώρας.

Η εικόνα αυτή φαίνεται να συνεχίζεται και τον πρώτο μήνα του φθινοπώρου, με τη ζήτηση να παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη.

Πιο συγκεκριμένα, οι μηχανές αναζήτησης και οι πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης καταλυμάτων αναφέρουν ότι η πληρότητα αγγίζει το 97% για τις ενδεικτικές ημερομηνίες 10 έως 13 Σεπτεμβρίου, δημιουργώντας ένα τριήμερο που θα σας συντροφεύει όλον τον χειμώνα.

Unsplash/ Johnny Africa

Γιατί να πάτε τον Σεπτέμβριο στη Μήλο

Η επιλογή του Σεπτεμβρίου για ένα ταξίδι στη Μήλο δεν είναι τυχαία.

Οι παραλίες παραμένουν σημείο αναφοράς, ενώ η εξερεύνηση των φυσικών τοπίων του νησιού, οι βόλτες στους οικισμούς και οι θαλάσσιες εκδρομές μπορούν να χαρίσουν μία διαφορετική εμπειρία στο ταξίδι σας.

Το Σαρακήνικο αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τοπία της Μήλου και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα φυσικά τοπία των Κυκλάδων.

Οι λευκοί ηφαιστειακοί βράχοι, που έχουν διαμορφωθεί από τον άνεμο και τη θάλασσα, δημιουργούν ένα ιδιαίτερο σκηνικό γύρω από τα γαλαζοπράσινα νερά, με τους λουόμενους να βουτούν από τα βράχια για την απόλυτη εμπειρία.

Ο Αδάμαντας αντίστοιχα, είναι το βασικό λιμάνι της Μήλου και ένας από τους πιο ζωντανούς οικισμούς του νησιού. Εκεί, υπάρχουν αρκετές επιλογές για φαγητό, καφέ και διαμονή, ενώ από το λιμάνι αναχωρούν και πολλά από τα σκάφη που πραγματοποιούν ημερήσιες εκδρομές γύρω από τη Μήλο.

Unsplash/ Apostolos Zafeiriou

Παρά τις εντυπωσιακές παραλίες, η Μήλος διαθέτει και ένα σημαντικό αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Οι Κατακόμβες, κοντά στην περιοχή του Κλήματος, αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Ελλάδας. Πρόκειται για υπόγειο συγκρότημα που χρησιμοποιήθηκε ως χώρος λατρείας και ταφής και αποτελεί ένα από τα σημεία που συνδέουν την τουριστική εικόνα του σήμερα με τη μακραίωνη ιστορία του τόπου.

Αν και τα παραπάνω αποτελούν μόλις μερικές από τις επιλογές και τα σημαντικά σημεία του νησιού, η Μήλος φαίνεται πως παραμένει ένας από τους προορισμούς που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών ακόμη και μετά το τέλος της υψηλής καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου.