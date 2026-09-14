«Επιβεβαιώνεται ότι αποτελεί στρατηγική του κ. Μητσοτάκη», τονίζει για τα επιδόματα ανεργίας.

Όχι απλά αντεργατική, αλλά και απάνθρωπη πολιτική καταλογίζει η Θεώνη Κουφονικολάκου στην κυβέρνηση, σε ό,τι αφορά στα επιδόματα ανεργίας, μετά και τις δηλώσεις του Μάκη Βορίδη.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ σε ανάρτηση κάνει αναφορά τόσο στην αρχική δήλωση του Παύλου Μαρινάκη, που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, όσο και στο γεγονός ότι σήμερα, Δευτέρα, ουσιαστικά τον στήριξε ο Μάκης Βορίδης.

«Δεν είναι πρόβλημα για την οικονομία οι απευθείας αναθέσεις, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σκάνδαλα, η διαφθορά, η διασπάθιση δημοσίου χρήματος. Είναι τα επιδόματα ανεργίας. Τα ψίχουλα που δίνουν ανάσα σε χιλιάδες οικογένειες», υπογραμμίζει η Θεώνη Κουφονικολάκου.

«Και δεν πρόκειται περί προσωπικής άποψης του κ. Μαρινάκη. Επιβεβαιώνεται ότι αποτελεί στρατηγική του κ. Μητσοτάκη», τονίζει. Η κυβέρνηση «που έκανε κανόνα της πολιτικής τα επιδόματα και έχει δώσει pass δια πάσα νόσο, σχεδιάζει να αφήσει τους ανέργους στο έλεος της τύχης τους», συμπληρώνει.

«Εξάλλου όπως υπονόησε ο κος Βορίδης: Οι πάνω από 700.000 εγγεγραμμένοι άνεργοι Όλοι οι εποχικοί εργαζόμενοι, Εεκπαιδευτικοί, πυροσβέστες, εργαζόμενοι σε πολιτισμό, σε κατασκευές, σε επισιτισμό-τουρισμό, είναι όλοι “φυγόπονοι”, που στηρίζονται αποκλειστικά στα επιδόματα», σχολιάζει.

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«Αυτή δεν είναι απλά αντεργατική πολιτική. Είναι απάνθρωπη. Και φέρει την υπογραφή του κ. Μητσοτάκη…», καταλήγει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

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