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Στο παρελθόν, ο Άντι Μπέρναμ, με αφορμή το πρόβλημα υγείας του πατέρα του, είχε αναφερθεί και στην επιθυμία του να αναμορφώσει το κοινωνικό σύστημα υγείας.

Πέθανε ο πατέρας του Βρετανού πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ, ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο πατέρας του Μπέρναμ, Ρόι νοσηλευόταν σε μονάδα φροντίδας, καθώς έπασχε από Αλτσχάιμερ.

Όλες οι υποχρεώσεις του πρωθυπουργού που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα 14 Σεπτεμβρίου και αύριο Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, αναβάλλονται.

Σε συνέντευξή του, λίγο πριν αναλάβει την ηγεσία στη Βρετανία, ο Μπέρναμ είχε μιλήσει για τον πατέρα του λέγοντας πως λόγω της κατάστασης της υγείας του δεν μπορούσε να αντιληφθεί ότι ο γιος του θα γινόταν πρωθυπουργός της χώρας.

Στο παρελθόν, ο Βρετανός πρωθυπουργός, με αφορμή το πρόβλημα υγείας του πατέρα του, είχε αναφερθεί και στην επιθυμία του να αναμορφώσει το κοινωνικό σύστημα υγείας.

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