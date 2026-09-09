Μόνο σήμερα έχουν ήδη ακυρωθεί στα αεροδρόμια της Βρετανίας 291 πτήσεις: 120 αναχωρήσεις και 171 αφίξεις.

Χάος προκάλεσε στα αεροδρόμια της Βρετανίας το τεχνικό πρόβλημα που προέκυψε με το σύστημα NATS, οδηγώντας στην ακύρωση πάνω από 2.000 πτήσεων προς και από τη Βρετανία μέσα σε δύο μόλις μέρες.

Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου επηρεάστηκαν από το πρόβλημα πάνω από 1.700 πτήσεις: 903 αναχωρήσεις και 843 αφίξεις. Ποσοστό της τάξης του 30.10% ακυρώθηκαν ή δεν πέταξαν από τις συνολικά 5.800 πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες.

Σήμερα Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου μέχρι την τελευταία πιο πρόσφατη ενημέρωση, έχουν ήδη ακυρωθεί 291 πτήσεις: 120 αναχωρήσεις και 171 αφίξεις, ενώ σχεδόν το 5% από τις συνολικά 5.869 προγραμματισμένες πτήσεις. Σε μία φυσιολογική ημέρα το ποσοστό αυτό κυμαίνεται γύρω στο 1με 2%.

Αναλυτικότερα μόνο σήμερα έχουν ακυρωθεί από τα αεροδρόμια:

Χίθροου- 187 πτήσεις

Γκάτγουικ – 12 πτήσεις

Μάντσεστερ- 14 πτήσεις

Στάνστεντ – 2 πτήσεις

Εδιμβοούργο – 12 πτήσεις

Λούτον – 12 πτήσεις

Μπέρμπινγχαμ – 1 πτήση

Μπρίστον – 9 πτησεις

Γλασκόβη – 10 πτήσεις

Λόντον Σίτι - 7 πτήσεις.

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«Αναλαμβάνουμε απολύτως την ευθύνη»

Ο επικεφαλής των Εθνικών Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας, Μάρτιν Ρολφ, εξέφρασε την απέραντη λύπη του σε όλους όσοι παγιδεύτηκαν, όπως είπε την τρίτη χαραξτηριστικά, στην αναστάτωση αυτή.

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«Αναλαμβάνουμε απολύτως την ευθύνη για αυτό», δήλωσε. «Δεν θέλουμε ποτέ να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Καταλαβαίνω απόλυτα πόσο απογοητευτικό είναι για τους επιβάτες» σημείωσε και ισχυρίστηκε πως πρόκειται για αρκετά σπάνιο περιστατικό.

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«Επιλύσαμε το πρόβλημα, αλλά φυσικά, υπάρχει μια τεράστια αναστάτωση που έχει δημιουργηθεί τώρα στο σύστημα. Συνεργαζόμαστε πολύ στενά με αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια και θα εργαστούμε όλη τη νύχτα για να διασφαλίσουμε ότι μπορούν όλο και περισσότεροι άνθρωποι να συνεχίσου το ταξίδι τους» τόνισε.

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