Ο πάροχος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στη Βρετανία παραδέχτηκε ότι η αποκατάσταση των τακτικών πτήσεων αναμένεται να διαρκέσει περισσότερο από τον αναμενόμενο.

Περισσότερες από 1.000 πτήσεις ακυρώθηκαν σε αεροδρόμια της Βρετανίας την Τρίτη μετά από τεχνική βλάβη σε εγκατάσταση NATS ATC, που παρέλυσε τις πτήσεις νωρίτερα την Τρίτη.

Αν και το βασικό πρόβλημα με την NATS ATC έχει λυθεί, ο πάροχος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας παραδέχτηκε ότι η αποκατάσταση των τακτικών πτήσεων αναμένεται να διαρκέσει περισσότερο από τον αναμενόμενο.

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Οι καθυστερήσεις ωστόσο προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα και εκνευρισμό στους επιβάτες που παρέμειναν στα αεροδρόμια επί ώρες. Σύμφωνα με το Flightradar24, μέχρι τις 18:00 (ώρα Λονδίνου) είχαν ήδη ακυρωθεί 625 πτήσεις ανάμεσά τους 218 πτήσεις της easyJet, 132 της British Airways, 41 της Ryanair, 37 της KLM και 22 της Eurowings.

Η Ryanair ωστόσο νωρίτερα είχε κάνει λόγο για 50 δικά της αεροπλάνα που είχαν καθηλωθεί στα αεροδρόμια.

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Όπως ανέφερε η εταιρεία από το πρόβλημα επηρεάστηκαν περισσότεροι από 65.000 επιβάτες της. Μόνο στο αεροδρόμιο του Χίθροου στις 18:00 είχαν ακυρωθεί 132 πτήσεις αναχώρησης και σε ακόμα 199 υπήρξαν σημαντικές καθυστερήσεις.

«Αναλαμβάνουμε απολύτως την ευθύνη»

Ο επικεφαλής των Εθνικών Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας, Μάρτιν Ρολφ, εξέφρασε την απέραντη λύπη του σε όλους όσοι έχουν παγιδευτεί στη σημερινή αναστάτωση.

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«Αναλαμβάνουμε απολύτως την ευθύνη για αυτό», δήλωσε. «Δεν θέλουμε ποτέ να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Καταλαβαίνω απόλυτα πόσο απογοητευτικό είναι για τους επιβάτες» σημείωσε και ισχυρίστηκε πως πρόκειται για αρκετά σπάνιο περιστατικό.

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«Επιλύσαμε το πρόβλημα, αλλά φυσικά, υπάρχει μια τεράστια αναστάτωση που έχει δημιουργηθεί τώρα στο σύστημα. Συνεργαζόμαστε πολύ στενά με αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια και θα εργαστούμε όλη τη νύχτα για να διασφαλίσουμε ότι μπορούν όλο και περισσότεροι άνθρωποι να συνεχίσου το ταξίδι τους» τόνισε.

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