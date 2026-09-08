Ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό οικοσύστημα που επενδύει στη γνώση, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και τις δεξιότητες του μέλλοντος.

Το IST College ιδρύθηκε το 1989 και σήμερα είναι ένα πολυδύναμο και πολυεπίπεδο σύγχρονο εκπαιδευτικό ίδρυμα αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, με άδειες λειτουργίας για Κολλέγιο και Κέντρο Δια Βίου Μάθησης. Σε συνεργασία με διακεκριμένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, όπως το Swansea University, το UCLy – Catholic University of Lyon και το Wrexham University, προσφέρει Bachelors, Masters, Professional Diplomas, εξειδικεύσεις και σεμινάρια στους ακόλουθους ακαδημαϊκούς τομείς:

Επιχειρησιακές & Οικονομικές Επιστήμες

Τουριστικές & Ξενοδοχειακές Σπουδές

Επιστήμη Υπολογιστών - Πληροφορική • Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Ψυχολογία

Παράλληλα, το IST College συνεργάζεται με διεθνείς φορείς πιστοποίησης όπως το Chartered Management Institute (CMI), το Digital Marketing Institute (DMI), το Institute of Sales Management (ISM), την ACTA του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και με πλατφόρμες επαγγελματικής ανάπτυξης όπως την InnJobs, το Semifind και το Studynow, παρέχοντας προγράμματα που ανταποκρίνονται πλήρως στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς.

Με αποστολή την προώθηση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της ανάπτυξης δεξιοτήτων, το IST College έχει δημιουργήσει μια ζωντανή κοινότητα καθηγητών, επαγγελματιών, επιχειρηματιών και φοιτητών, ενώ διατηρεί ενεργή συνεργασία με θεσμικούς φορείς όπως το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (EBEA), το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ), την AXION Hellas, την Equal Society, το UNSDSN (Δίκτυο Λύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών), το ΕλληνοΓερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο κλπ.

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Η ακαδημαϊκή ποιότητα του IST College διασφαλίζεται από διεθνείς οργανισμούς αξιολόγησης, ενώ η συνεχής συμμετοχή του σε ερευνητικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, ενισχύει τον χαρακτήρα του ως κέντρο καινοτομίας, επαγγελματικής εξέλιξης και δια βίου μάθησης.