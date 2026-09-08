Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «ερυθρόλευκους» ήταν ο Μεξικανός, Αρμάντο Γκονσάλες.

Πιο εύκολα απ' ότι δείχνει το τελικό 3-2, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Βόλο στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του κυπέλλου Ελλάδας, έκανε το «2Χ2» μένοντας στην κορυφή και πλησιάζει ακόμη περισσότερο τον στόχο της πρώτης τετράδας στην τελική βαθμολογία, που οδηγεί απευθείας στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «ερυθρόλευκους» ήταν ο Μεξικανός, Αρμάντο Γκονσάλες ο οποίος σημείωσε δύο γκολ στο 42’ (κοντινό πλασέ από... ριμπάουντ μετά την απόκρουση της Κοσέλεφ σε κεφαλιά του Φίλη) και στο 50’ (κεφαλιά-ψαράκι), ενώ «σέρβιρε» και μία ασίστ προς τον Πουέρτα στο 68’, ο οποίος σκόραρε με υπέροχο «σκαφτό» στο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Στο τέλος ο Ολυμπιακός «χαλάρωσε», όπως σημειώνει το ΑΠΕ, κι αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Βόλος, που σημείωσε δύο γκολ: Στο 79' με κοντινό πλασέ του Μαρκ Γκονζάλες και στο 89' με τον Χαραλαμπόγλου (πρώτο στην καριέρα του στους Θεσσαλούς), ο οποίος δεν το πανηγύρισε κόντρα στην πρώην ομάδα του.

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας)

Κίτρινες: 39’ Κάρμο - 63’ Τσοκάνης

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Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Πόποβιτς, Πέντερσεν (82' Μάρτινς), Σμαΐλοβιτς (82' Ρέτσος), Κάρμο, Τικνιζάν, Φίλης, Κουτσογούλας, Πουέρτα (71’ Φρόιλερ), Φορτούνης, Σα (90' Σιπιόνι), Γκονσάλες (71’ Γιάρεμτσουκ).

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κοσέλεφ, Μύγας, Τσοκάνης, Αγκιάκουα (58’ Κάργας), Λυκουρίνος, Φάμπιο (80' Γκαραβέλας), Γρόσδης (67’ Κόμπα), Ρεγκίς (58’ Μαρκ Γκονζάλες), Φουρτάδο, Τζόκα (58’ Λάμπρου), Χαραλαμπόγλου.

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