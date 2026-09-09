Η νέα ανάρτηση στο Instagram.

Λίγες ημέρες πριν από την τηλεοπτική της επιστροφή η Σίσσυ Χρηστίδου ταξίδεψε για μία ακόμη φορά στην Κέρκυρα, προκειμένου να απολαύσει μερικές στιγμές ηρεμίας μακριά από την καθημερινότητα.

Αν και το καλοκαίρι έχει τελειώσει και ο Σεπτέμβρης έχει κάνει για τα καλά την εμφάνισή του, η γνωστή παρουσιάστρια του Mega βρέθηκε στο νησί των Φαιάκων, διοργανώνοντας μάλιστα και μία σύντομη απόδραση στη γειτονική Ερείκουσα.

Το πρωί της τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, η Σίσσυ Χρηστίδου, προχώρησε σε μία νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, αποκαλύπτοντας τόσο την τοποθεσία της, όσο και μερικά από τα φυσικά τοπία που την εντυπωσίασαν.

{https://www.instagram.com/p/DdEAtqdCIdR/?hl=el&img_index=1}

Μάλιστα, οι πληροφορίες θέλουν τον νέο σύντροφο της παρουσιάστριας να δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην Κέρκυρα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Να σημειωθεί ότι η Σίσσυ Χρηστίδου στις 21 Σεπτεμβρίου επιστρέφει στο τηλεοπτικό της πόστο με την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», όμως αυτή τη φορά στην καθημερινή ζώνη του σταθμού και όχι τα Σαββατοκύριακα.

Η ίδια, πριν από μερικές ημέρες βρέθηκε στα γραφεία του Mega για την υπογραφή του νέου της συμβολαίου. Από εκεί, ανήρτησε και ορισμένες φωτογραφίες τις οποίες συνόδευσε με την εξής λεζάντα:

«Έλεγα πως δεν θα ξανακάνω καθημερινό - Anyway… εδώ υπογράφοντας για το καθημερινό @xamogelakaipali στο mega. All because of you guys… all because of you».

{https://www.instagram.com/p/Dc2x_NQiHDl/?hl=el&img_index=1}