Στο νοσοκομείο βρέθηκε η Μαρία Κανελλοπούλου μετά από τροχαίο ατύχημα με το αυτοκίνητό της.

Η Μαρία Κανελλοπούλου, την περασμένη εβδομάδα προχώρησε σε μία ιδιαίτερη ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό της στο Facebook, αποκαλύπτοντας ότι αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας.

Η ίδια, δεν θέλησε να δώσει τότε περαιτέρω πληροφορίες, ωστόσο η δημοσίευσή της προκάλεσε ανησυχία στους διαδικτυακούς της φίλους.

Η γνωστή ηθοποιός και πρώην βουλευτής Αχαΐας είχε γράψει μια λιτή, αλλά συναισθηματικά φορτισμένη πρόταση: «Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο…».

Λίγο αργότερα, μία νέα ανάρτηση από τον Βαγγέλη Γέττο, ανέφερε ότι η ηθοποιός βρίσκεται εκτός κινδύνου, ενώ την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, μέσα από το ρεπορτάζ της εκπομπής «Studio στις 3», αποκαλύφθηκε ότι η ηθοποιός νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ύστερα από τροχαίο ατύχημα.

Οι ίδιες πληροφορίες ανέφεραν ότι το αυτοκίνητό της προσέκρουσε σε τοίχο με αποτέλεσμα η ίδια να τραυματιστεί σοβαρά στην σπονδυλική στήλη, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει.

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Το πρωί της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου, η Μαρία Κανελλοπούλου επέστρεψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook με μία νέα ανάρτηση μέσω τις οποίας ευχαριστεί τους διαδικτυακούς της φίλους για το ενδιαφέρον και απολογείται που δεν απαντά στα μηνύματα, καθώς δεν είναι εφικτό:

«Συγνώμη που δεν απαντώ στα υπέροχα μηνύματα σας ....Που δεν απαντώ στις κλήσεις σας... Δεν είναι από αγένεια. Είναι από ανημποριά... Κα πάλι ευχαριστώ....».