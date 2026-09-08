Ο Μέσι υποψήφιος για 17η φορά, ο Γιαμάλ λέει ότι δεν θα ικετεύσει για τη Χρυσή μπάλα.

Ο Λιονέλ Μέσι, ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο Χάρι Κέιν και ο Λαμίν Γιαμάλ είναι ανάμεσα στους 30 υποψήφιους για τη «Χρυσή μπάλα», ενώ ο Βοζίνια- ο τερματοφύλακας «ήρωας» για το Πράσινο Ακρωτήρι στο Μουντιάλ- προτάθηκε για το βραβείο «Γιασίν».

Την Τρίτη ανακοινώθηκαν οι 30 άνδρες και ισάριθμες γυναίκες που διεκδικούν τη Χρυσή μπάλα 2026. Στα 39 του, ο Λιονέλ Μέσι είναι υποψήφιος για 17η φορά, κάτι που αποτελεί ρεκόρ. Το ίδιο θα ισχύει εάν κερδίσει ξανά τη Χρυσή μπάλα, για 9η φορά στην καριέρα του. Φέτος, ο Μέσι πέτυχε 75 γκολ σε 49 ματς, με την Ίντερ Μαϊάμι και την εθνική Αργεντινής, την οποία οδήγησε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου.

Η προηγούμενη σεζόν ήταν εντυπωσιακή για τον Κέιν, τόσο με την Μπάγερν Μονάχου, όσο και με την εθνική Αγγλίας, καθώς πέτυχε 73 γκολ σε 65 ματς, βοηθώντας στην κατάκτηση του τρεμπλ στην Bundesliga, αλλά και οδηγώντας τα «λιοντάρια» στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026.

Ο Χάαλαντ έστειλε 58 φορές την μπάλα στα δίχτυα- σε 64 ματς- με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι και της Νορβηγίας. Στους υποψήφιους είναι επίσης ο Λαμίν Γιαμάλ, ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ και ο Ουσμάν Ντεμπελέ- που την κέρδισε πέρυσι- αλλά όχι ο πέντε φορές νικητής της Χρυσής μπάλας, Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Βοζίνια είναι υποψήφιος για το τρόπαιο «Γιασίν», που απονέμεται στον καλύτερο τερματοφύλακα, χάρη στις εντυπωσιακές εμφανίσεις του στο Μουντιάλ. Ανάμεσα στους αντιπάλους του είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής με την Ισπανία Ουνάι Σιμόν, ο Έμι Μαρτίνες της Αργεντινής.

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Η ομάδα με τους περισσότερους υποψήφιους είναι η Παρί Σεν Ζερμέν (10), ενώ από τέσσερις έχουν οι Μπάγερν Μονάχου, Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα.

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Στις γυναίκες, η δύο φορές νικήτρια της Χρυσής μπάλας Αλεξία Πουτέγιας, η Έβα Παγιόρ και η Μελσί Ντουμορνέ είναι από τα φαβορί για να διαδεχθούν την Αϊτάνα Μπονματί, η οποία κυριάρχησε την τελευταία τριετία, αλλά δεν είναι υποψήφια αυτή τη φορά, καθώς ένας τραυματισμός την ταλαιπώρησε το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν.

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Η απονομή της Χρυσής μπάλας θα γίνει στις 26 Οκτωβρίου, για πρώτη φορά στο Λονδίνο, προς τιμήν του Στάνλεϊ Μάθιους, ο οποίος ήταν ο πρώτος που είχε πάρει το βραβείο.

Γιαμάλ: Δεν θα ικετεύσω για τη Χρυσή μπάλα

Στα 19 του, ο Γιαμάλ έχει αναδειχθεί πρωταθλητής Ευρώπης και κόσμου, μπήκε στους αρχηγούς της Μπαρτσελόνα, έχει κατακτήσει όλους τους εγχώριους τίτλους στην Ισπανία και πλέον στρέφει το βλέμμα στο μοναδικό που του λείπει: το Champions League. Όσο για τη Χρυσή μπάλα- πέρυσι ήταν δεύτερος- σχολίασε ότι δεν θα… ικετεύσει για να την κερδίσει.

«Δεν εξαρτάται από εμένα, αλλά από εσάς. Έχω καλές πιθανότητες, επειδή έκανα μια σπουδαία χρονιά, αλλά θα δούμε», είπε στους δημοσιογράφους. «Δεν πιστεύω ότι χρειάζεται να κάνω καμπάνια για τη Χρυσή μπάλα, είμαι υπερήφανος για τη σεζόν που είχα με τον σύλλογό μου και την εθνική ομάδα μου. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω για περισσότερα. Δεν θα αρχίσω να ικετεύω για τίποτα», πρόσθεσε.

Ο Γιαμάλ σχολίασε και τις δηλώσεις του Ντεμπελέ, που δεν τον κατονόμασε ανάμεσα στους δικούς του διεκδικητές της Χρυσής μπάλας, επιλέγοντας τους Κβίτσα Κβαρατσχέλια, Κιλιάν Εμπαπέ και Χάρι Κέιν ως τους εκλεκτούς του.

«Είναι φίλοι με τον Κιλιάν. Δεν με νοιάζει. Είμαι χαρούμενος για τη χρονιά που είχα. Όποτε τους αντιμετώπισα και τους δύο, νίκησα. Πρέπει να με αντιπαθούν για κάποιο λόγο. Έπρεπε να επιλέξει κάποιον, είναι φυσιολογικό, τα πάω πολύ καλά με τον Ουσμάν», απάντησε.

Με πληροφορίες από Reuters, NYT