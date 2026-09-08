Νίκη για την ΑΕΚ με εκπληκτικό γκολ του Μαρίν.

Η ΑΕΚ επέστρεψε στο Champions League κάνοντας ιδανική πρεμιέρα στη League Phase, καθώς με εκπληκτικό γκολ του Ραζβάν Μαρίν επικράτησε με 1-0 της ΛΑΣΚ, στην κατάμεστη Allwyn Arena.

Στο 21ο λεπτό, με εκπληκτική απευθείας εκτέλεση φάουλ, ο Ραζβάν Μαρίν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έκανε το 1-0 που ήταν το τελικό σκορ. Μετά τους τρεις πρώτους βαθμούς στη League Phase, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ, στο Λονδίνο, για τη δεύτερη αγωνιστική, στις 14 Οκτωβρίου.

Οι «κιτρινόμαυροι» μπήκαν δυνατά στο ματς και μόλις στο 2ο λεπτό ο Γιόβιτς βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά ο Γιούνγκβιρτ απέκρουσε με το κεφάλι. Σταδιακά, η ΑΕΚ πήρε τον έλεγχο και στο 21ο λεπτό ήρθε το γκολ του Μαρίν, ο οποίος δεν άφησε περιθώριο αντίδρασης στον Γιούνγκβιρτ.

Στη συνέχεια ο «δικέφαλος» έχασε ευκαιρίες για δεύτερο γκολ, η μία από αυτές στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου, όταν ο Μάγερ εκτέλεσε φάουλ, βρήκε μόνο του τον Βάργκα στο δεύτερο δοκάρι, αλλά εκείνος με κεφαλιά έστειλε την μπάλα άουτ.

Η ΛΑΣΚ έχασε ευκαιρία να ισοφαρίσει στο 49ο λεπτό, όταν ο Μπρινιόλι σταμάτησε με το πόδι σουτ του Χόρβατ. Στο 56ο λεπτό η ΑΕΚ έφτασε κοντά στο δεύτερο γκολ, σε φάση διαρκείας και στο 65ο πίστεψε ότι το βρήκε, όταν ο Γιόβιτς με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά δεν μέτρησε καθώς ο Μάγερ ήταν οφσάιντ.

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ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Βιτάλις, Μάγερ (90+1΄ Αριάγκα), Κοϊτά (90+1΄ Γκατσίνοβιτς), Βάργκα, Γιόβιτς (83΄ Ζίνι)

ΛΑΣΚ (Ντίτμαρ Κιουμπάουερ): Γιούνγκβιρτ, Μπουγιάμπα, Τόρνιχ, Αντράδε, Γιόργκενσεν (65΄ Σόπφ), Χόρβατ, Μπογκάρντε, Λιούμπιτσιτς (65΄ Φλέκερ), Μπέλο, Ούσορ, Λανγκ (74΄ Κάλαϊτζιτς)