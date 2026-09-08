Στο πλαίσιο της παρουσίας του στην 90ή ΔΕΘ, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο διοργάνωσε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου την εκδήλωση με θέμα «Οι Ευρωπαϊκές Συμμαχίες Πανεπιστημίων και ο Μετασχηματισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ευρώπη».

Με δυναμική παρουσία συμμετέχει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στο Περίπτερο 17 – Εκπαίδευση, παρουσιάζοντας το εκπαιδευτικό και ερευνητικό του έργο, τις σύγχρονες δυνατότητες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και τις δράσεις του στους τομείς της δια βίου μάθησης και της ψηφιακής εκπαίδευσης.

Στο περίπτερο του ΕΑΠ, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Καθηγητής Μανώλης Κουτούζης, είχε την ευκαιρία να συναντήσει και να συζητήσει με εκπροσώπους της πολιτικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, μεταξύ των οποίων ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, ο Υφυπουργός Παιδείας Καθηγητής Νικόλαος Παπαϊωάννου και ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συνάντηση του Πρύτανη με την Υπουργό Παιδείας, κατά την οποία συζητήθηκαν οι προοπτικές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, καθώς και ο ρόλος και οι δυνατότητες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο σύγχρονο τοπίο της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

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Παράλληλα, ο Πρύτανης του ΕΑΠ είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και να ανταλλάξει απόψεις με Πρυτάνεις και εκπροσώπους άλλων Πανεπιστημίων, επιβεβαιώνοντας τη σημασία του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Ευρωπαϊκές Συμμαχίες και ο μετασχηματισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στην 90ή ΔΕΘ, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο διοργάνωσε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου την εκδήλωση με θέμα «Οι Ευρωπαϊκές Συμμαχίες Πανεπιστημίων και ο Μετασχηματισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ευρώπη».

Στην ανοικτή συζήτηση συμμετείχαν ο Καθηγητής Μανώλης Κουτούζης, Πρύτανης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ο Καθηγητής Νικόλαος Παπαϊωάννου, Υφυπουργός Παιδείας, η Καθηγήτρια Άννα Μπατιστάτου, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και ο Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η συζήτηση ανέδειξε τις αλλαγές που συντελούνται στην ευρωπαϊκή Ανώτατη Εκπαίδευση, τον ρόλο των Ευρωπαϊκών Συμμαχιών Πανεπιστημίων, καθώς και τις νέες δυνατότητες συνεργασίας, διεθνοποίησης και ακαδημαϊκής διασύνδεσης που διαμορφώνονται για τα ευρωπαϊκά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.





Ο Πρύτανης του ΕΑΠ Καθηγητής Μανώλης Κουτούζης δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Υφυπουργό Παιδείας Καθ. Νίκο Παπαϊωάννου, τον Πρύτανη του ΑΠΘ Καθ. Κυριάκο Αναστασιάδη και την Πρύτανι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Καθ. Άννα Μπατιστάτου για τη συμμετοχή τους στην εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και επίκαιρη σημερινή ανοικτή συζήτηση για τις Ευρωπαϊκές Συμμαχίες και τον μετασχηματισμό της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ευρώπη, αλλά και για τις τιμητικές αναφορές στο ΕΑΠ και τον ρόλο του».

Καθ’ όλη τη διάρκεια της 90ής ΔΕΘ, οι επισκέπτες του περιπτέρου του ΕΑΠ έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου, καθώς και για τα προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του ΕΑΠ.

Παράλληλα, στον χώρο του περιπτέρου παρουσιάζονται καινοτόμες εφαρμογές και σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές που αναδεικνύουν τις δυνατότητες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων μέσω των εικονικών εργαστηρίων του Πανεπιστημίου.

Σαφές μήνυμα για το μέλλον του ΕΑΠ

Με αφορμή τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου στην 90ή ΔΕΘ, ο Πρύτανης του ΕΑΠ τοποθετήθηκε, παράλληλα, σχετικά με δημοσιεύματα και φήμες που αφορούν το μέλλον του Ιδρύματος.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε:

«Θα ήθελα για άλλη μια φορά να διαψεύσω κατηγορηματικά τις δήθεν «πληροφορίες» για συγχώνευση του ΕΑΠ. Είναι ενδιαφέρουσα η χρονική στιγμή που επανέρχονται σενάρια τα οποία έχουν εδώ και χρόνια απορριφθεί από την πανεπιστημιακή κοινότητα του ΕΑΠ. Αν δεν προέρχονται από άγνοια, είναι ύποπτα και κακόβουλα».

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο συνεχίζει να υπηρετεί με συνέπεια την αποστολή του, επενδύοντας στην ποιότητα της εκπαίδευσης, την καινοτομία, την εξ αποστάσεως μάθηση, την έρευνα και τη διεθνή ακαδημαϊκή συνεργασία.