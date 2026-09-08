Το τραγούδι και η ιδιαίτερη ανάρτηση του ηθοποιού για την συμπλήρωση 27 χρόνων νηφαλιότητας. .

Ο Θοδωρής Αθερίδης συμπλήρωσε 27 χρόνια νηφαλιότητας από το αλκοόλ και με αφορμή την ημέρα προχώρησε σε μία ιδιαίτερη ανάρτηση μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media.

Ο γνωστός ηθοποιός, έχει μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη του με τον αλκοολισμό, και φαίνεται πως η χθεσινή ημέρα, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, είχε ιδιαίτερη σημασία για εκείνον.

Στο Instagram story που έκανε έγραψε: «27 χρόνια νηφάλιος» και συνόδευσε την εικόνα της θάλασσας με το τραγούδι «Η Σωτηρία της Ψυχής».

Ο Θοδωρής Αθερίδης για τη μάχη του με τον αλκοολισμό

Τον περασμένο Ιούνιο, ο Θοδωρής Αθερίδης είχε παραχωρήσει μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Στούντιο 4» με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

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Ένα από τα πολλά θέματα που είχαν συζητηθεί, ήταν και η μάχη του ηθοποιού με τον αλκοολισμό.

Ο ίδιος, είχε αναφερθεί στην πρώτη μέρα της απεξάρτησής του, ενώ είχε αποκαλύψει μεταξύ άλλων ότι το άγχος τον είχε οδηγήσει στο αλκοόλ. Όπως μάλιστα είχε σχολιάσει η 7η Σεπτεμβρίου του 1999 ήταν η πρώτη μέρα που δεν κατανάλωσε αλκοόλ, με τον αγώνα του να τον συνδέει με τον μεγάλο σεισμό του ‘99:

«Η απελπισία… Και ο φόβος του θανάτου. Όταν βυθίζεσαι και βυθίζεσαι δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Αν πατήσεις τον πάτο και σπρώξεις μπορεί να έρθει και η άνωση… Πιο συχνό είναι το ναυάγιο. Θυμάμαι την ημέρα που έπιασα τον πάτο. Ήταν ο φόβος. Ήταν η μέρα που κατάλαβα ότι θα πεθάνω. Κατάλαβα ότι δεν οδηγεί κάπου αλλού αυτό. Ήταν Αύγουστος του ’99 που δεν κοιμόμουν καθόλου. Κοιμόμουν μία ώρα και έπινα 23. Ήμουν γνωστός, αλλά το ‘Σ’ αγαπώ, μ’ αγαπάς’ το έκανα νηφάλιος. Το έζησα όλο. 7 Σεπτεμβρίου είναι η πρώτη μέρα που δεν ήπια».

«Στις 7 Σεπτεμβρίου ξύπνησα χωρίς να πονάω. Έγινε ο σεισμός τότε. Στις τρεις το μεσημέρι και ήταν η πρώτη φορά που μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχα πιει. Και όταν έγινε ο σεισμός πίστευα ότι γίνεται γιατί αντικατοπτρίζει αυτό που γίνεται μέσα μου. Πίστευα ότι εγώ τον δημιούργησα. Είχα μάθημα στη δική μου σχολή και έφυγα πρώτος. Άφησα όλα τα παιδιά μέσα και κατέβαινα τις σκάλε. Ήταν αντανακλαστική η αντίδραση…», είχε προσθέσει.