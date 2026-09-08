Ο Αντώνης Σαμαρας ξεκίνησε να δημοσιοποιεί τις -άτυπες μεν ουσιαστικές δε -συναντήσεις του με επαγγελματικούς φορείς και ομοσπονδίες.

Η πρώτη συνάντηση εργασίας που είχε ο Αντώνης Σαμαράς στο πολιτικό του γραφείο και είδε το φως της δημοσιότητας ήταν αυτή με αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων Ελλάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews ο πρώην πρωθυπουργός δεν είναι η πρώτη φορά που ακούει παράπονα και αιτήματα από οργανωμένες επαγγελματικές ενώσεις. Τους τελευταίους μήνες έχει συναντήσει όποιον φορέα έχει ζητήσει ακρόαση.

Η λεπτομέρεια που κάνει την διαφορά είναι ότι αυτή τη φορά η συνάντηση με τους αγρότες ( που κανόνισε ο Μαριος Σαλμάς) συνοδεύτηκε από την σχετική διαρροή και την σχετική φωτο.

…Καλομελέτα και έρχεται που λέει ο θυμόσοφος λαός για το νέο κόμμα.

Αν δε πάρουν σειρά όλες οι επαγγελματικές ομάδες που έμειναν δυσαρεστημένες από τις εξαγγελίες Μητσοτακη, προβλέπεται ουρά στο πολιτικό γραφείο του Αντώνη Σαμάρα .

Ε.Σ.