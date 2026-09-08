Μέχρι και το 2025, η σχετική δήλωση προέβλεπε ότι ο παραγωγός αποδέχεται τη δυνατότητα πραγματοποίησης παρακρατήσεων πριν από την καταβολή των ενισχύσεων.

Διευκρινίσεις σχετικά με την καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων, τη δυνατότητα συμψηφισμού τους με οφειλές και το καθεστώς προστασίας τους από κατασχέσεις δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με αφορμή αναφορές για το περιεχόμενο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026.

Όπως επισημαίνει η ΑΑΔΕ, η διατύπωση που περιλαμβάνεται στην ενότητα «Ζ. Δηλώσεις και Ανάληψη Υποχρεώσεων» της ΕΑΕ 2026 δεν αποτελεί νέα πρόβλεψη. Αντίστοιχη αναφορά περιλαμβάνεται σταθερά στις αιτήσεις από το 2015 και συνδέεται με την εφαρμογή του εκάστοτε θεσμικού πλαισίου βάσει του οποίου καταβάλλονταν επιμέρους καθεστώτα ενίσχυσης.

Μέχρι και το 2025, η σχετική δήλωση προέβλεπε ότι ο παραγωγός αποδέχεται τη δυνατότητα πραγματοποίησης παρακρατήσεων πριν από την καταβολή των ενισχύσεων. Στην ΕΑΕ 2026, ωστόσο, η διατύπωση τροποποιήθηκε, προκειμένου να αποτυπώνεται με σαφήνεια ότι οι αγροτικές ενισχύσεις καταβάλλονται στο ακέραιο στον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι προβλεπόμενες παρακρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή ασφαλιστικών φορέων πραγματοποιούνται μετά την πίστωση των χρημάτων στον IBAN του δικαιούχου και αφορούν το ποσό που υπερβαίνει το προβλεπόμενο προστατευόμενο όριο, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο καθεστώς που ισχύει μέχρι την πραγματική καταβολή των ενισχύσεων. Όσο τα ποσά βρίσκονται ακόμη στον Οργανισμό Πληρωμών και δεν έχουν πιστωθεί στους δικαιούχους, προστατεύονται από κατάσχεση και δεν μπορούν να συμψηφιστούν με οφειλές προς το Δημόσιο, φορείς του δημόσιου τομέα ή ασφαλιστικούς οργανισμούς. Η εικόνα αλλάζει από τη στιγμή που τα χρήματα πιστωθούν στον δηλωμένο IBAN. Με την ολοκλήρωση της πίστωσης παύει η αρμοδιότητα του Οργανισμού Πληρωμών, ο οποίος, όπως διευκρινίζεται, δεν φέρει πλέον ευθύνη ούτε διαθέτει αρμοδιότητα για να αποτρέψει, να αναστείλει ή να άρει ενδεχόμενη κατάσχεση από δημόσιους φορείς ή ιδιώτες.

Δεν αποτελεί συναίνεση του παραγωγού

Η ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει παράλληλα ότι οι σχετικές αναφορές στην ΕΑΕ έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και αποτυπώνουν όσα ήδη προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Κατά συνέπεια, δεν συνιστούν δήλωση συναίνεσης του παραγωγού για την πραγματοποίηση παρακρατήσεων ή συμψηφισμών, όπως, σύμφωνα με την Αρχή, έχει εσφαλμένα υποστηριχθεί. Παράλληλα, η ΑΑΔΕ υπογραμμίζει ότι η μεταφορά των αρμοδιοτήτων από τον πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δεν επέφερε καμία αλλαγή ούτε στο πλαίσιο προστασίας των αγροτικών ενισχύσεων ούτε στη διαδικασία καταβολής τους.

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Η Αρχή τονίζει ότι εξακολουθεί να εφαρμόζει το ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων, καθώς και τις διατάξεις για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων. Όπως αναφέρει, στόχος είναι αφενός η προστασία του δημοσίου συμφέροντος και αφετέρου η άμεση, έγκαιρη και δίκαιη οικονομική ενίσχυση των πραγματικών παραγωγών.