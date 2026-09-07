Με την ενεργοποίηση του Κεντρικού Τελωνισμού στην Εξαγωγή, η Ελλάδα γίνεται το 11ο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχει στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Σε εφαρμογή τίθεται ο Κεντρικός Τελωνισμός στην Εξαγωγή για τους εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς (AEO), φέρνοντας σημαντικές απλουστεύσεις στις τελωνειακές διαδικασίες και μειώνοντας τον διοικητικό φόρτο, το κόστος και τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση των εξαγωγών. Η νέα διαδικασία ενεργοποιείται παράλληλα με την πλήρη εφαρμογή του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Εξαγωγών (AES) στην Ελλάδα, βάσει απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή. Με την απόφαση (Α.1176/2026) καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την έκδοση των σχετικών αδειών χρήσης.

Πρόκειται για απλούστευση που προβλέπεται από τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα και επιτρέπει στους εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς, εφόσον λάβουν τη σχετική άδεια, να υποβάλλουν την τελωνειακή διασάφηση στο τελωνείο της έδρας τους στην Ελλάδα, το οποίο λειτουργεί ως «τελωνείο ελέγχου», ακόμη και όταν τα εμπορεύματα προσκομίζονται σε διαφορετικό τελωνείο, είτε εντός της χώρας είτε σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με την ενεργοποίηση του Κεντρικού Τελωνισμού στην Εξαγωγή, η Ελλάδα γίνεται το 11ο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχει στη συγκεκριμένη διαδικασία. Ήδη εφαρμόζεται σε Αυστρία, Βουλγαρία, Τσεχία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Ρουμανία, Σουηδία, Σλοβενία και Σλοβακία. Η εξέλιξη εκτιμάται ότι δημιουργεί σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα για τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, καθώς διευκολύνει τη διαχείριση των τελωνειακών διαδικασιών και ενισχύει τη λειτουργία της διασυνοριακής εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η απόφαση της ΑΑΔΕ διαμορφώνει το απαραίτητο ρυθμιστικό πλαίσιο για την εφαρμογή του μέτρου, προσδιορίζοντας τόσο τις αρμόδιες αρχές που αναλαμβάνουν την αξιολόγηση των κριτηρίων και την έκδοση των αδειών όσο και τους οικονομικούς φορείς που δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση. Παράλληλα, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη χορήγηση άδειας κεντρικού τελωνισμού στην εξαγωγή.

Μικρότερο κόστος και ταχύτερες εξαγωγές

Για τις επιχειρήσεις, η σημαντικότερη αλλαγή είναι η δυνατότητα συγκέντρωσης των τελωνειακών διαδικασιών σε ένα ενιαίο σημείο επαφής. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται ο διοικητικός φόρτος, καθώς οι εξαγωγείς μπορούν να επικοινωνούν με το τελωνείο ελέγχου για την τήρηση των απαιτούμενων διατυπώσεων, ανεξάρτητα από το σημείο στο οποίο βρίσκονται ή προσκομίζονται τα εμπορεύματα.

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Παράλληλα, οι κεντρικοποιημένες διαδικασίες μπορούν να οδηγήσουν σε εξοικονόμηση κόστους και καλύτερη οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η ομοιομορφία των πρακτικών αναμένεται επίσης να βελτιώσει την ακρίβεια των στοιχείων και τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων, ενώ η αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων επιταχύνει τόσο τον τελωνισμό όσο και τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων.

Στόχος είναι, συνολικά, να περιοριστεί το κόστος των συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών και να μειωθεί ο χρόνος διεκπεραίωσης των εξαγωγών. Η ΑΑΔΕ εκτιμά ότι οι αλλαγές αυτές μπορούν να συμβάλουν και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές.