Την έναρξη των εργασιών θα πραγματοποιήσει η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, ενώ την λειτουργία της Αρχής θα παρουσιάσουν οι αντιπρόεδροι Μιχάλης Φέκκας και Αναστασία Στάμου.

Μεγάλη διεθνή παρουσία, με επικεφαλής και υψηλόβαθμα στελέχη των σημαντικότερων εποπτικών αρχών της Ευρώπης, των ΗΠΑ και διεθνών οργανισμών, συγκεντρώνει το «Επετειακό Συμπόσιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2026», που πραγματοποιείται μεθαύριο Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, στην Γεννάδειο Βιβλιοθήκη στην Αθήνα.

Κεντρικό θέμα του Συμποσίου είναι «Το Μέλλον των Κεφαλαιαγορών: Τιμώντας τη Ρυθμιστική Πρόοδο και Σχεδιάζοντας τη Νέα Εποχή», με τις συζητήσεις να επικεντρώνονται στη διαφάνεια και την ακεραιότητα των αγορών, την προστασία των επενδυτών, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την ανταγωνιστικότητα, αλλά και στις μεγάλες τεχνολογικές προκλήσεις: την τεχνητή νοημοσύνη, το tokenization των κινητών αξιών, τα κρυπτοστοιχεία και την εφαρμογή του ευρωπαϊκού Κανονισμού MiCA.

Την έναρξη των εργασιών θα πραγματοποιήσει η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, ενώ την λειτουργία της Αρχής θα παρουσιάσουν οι αντιπρόεδροι Μιχάλης Φέκκας και Αναστασία Στάμου.

Κεντρική ομιλία θα απευθύνει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, με αντικείμενο τον ρόλο των κεφαλαιαγορών ως μοχλού ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας και τη συμβολή τους στην ευρωπαϊκή Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.

Ξεχωριστή βαρύτητα αποκτά η διοργάνωση από την παρουσία του Ζαν-Πολ Σερβέ (Jean-Paul Servais), προέδρου του Διεθνούς Οργανισμού Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO), ο οποίος θα απευθύνει χαιρετισμό. Από τον ίδιο διεθνή οργανισμό συμμετέχει ο Ροντρίγκο Μπουεναβεντούρα (Rodrigo Buenaventura), γενικός γραμματέας του Διεθνούς Οργανισμού Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς.

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Στην Αθήνα θα βρίσκεται επίσης ο Καρμίνε ντι Νόια (Carmine Di Noia), διευθυντής Χρηματοοικονομικών και Επιχειρηματικών Υποθέσεων του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Στο Συμπόσιο συμμετέχει ακόμη η Γκαμπριέλα Φιγκεϊρέντο Ντίας (Gabriela Figueiredo Dias), πρόεδρος του Διεθνούς Συμβουλίου Προτύπων Δεοντολογίας για Λογιστές (IESBA), καθώς και ο Μικέλε Σίρι (Michele Siri), πρόεδρος του Κοινού Συμβουλίου Προσφυγών των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ESAs Board of Appeal).

Οι επικεφαλής οκτώ ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών

Ενδεικτικό του διεθνούς χαρακτήρα της διοργάνωσης είναι ότι το «παρών» θα δώσουν εκπρόσωποι των εποπτικών αρχών κεφαλαιαγοράς οκτώ κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την Ιταλία συμμετέχει η Κιάρα Μόσκα (Chiara Mosca), από την Εθνική Επιτροπή Εταιρειών και Χρηματιστηρίου της Ιταλίας (CONSOB).

Από την Ισπανία ο Κάρλος Σαν Μπασίλιο Πάρδο (Carlos San Basilio Pardo), πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Αγοράς Κινητών Αξιών της Ισπανίας (CNMV).

Από την Ιρλανδία ο Γκάβιν Σίραν (Gavin Curran), από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας (CBI), και από την Ολλανδία ο Γιος Χέουβελμαν (Jos Heuvelman), από την Ολλανδική Αρχή Χρηματοπιστωτικών Αγορών (AFM). Τη Σουηδία εκπροσωπεί ο Τζίμι Κβάρνστρεμ (Jimmy Kvarnström), από τη Σουηδική Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (Finansinspektionen – FI), ενώ από την Κύπρο συμμετέχει ο Γιώργος Θεοχαρίδης, πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC).

Από τη Ρουμανία συμμετέχει ο Αλεξάντρου Πετρέσκου (Alexandru Petrescu), πρόεδρος της Αρχής Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας της Ρουμανίας (ASF), και από την Πορτογαλία ο Λουίς Λαγίνια ντε Σόουζα (Luís Laginha de Sousa), πρόεδρος της Επιτροπής Αγοράς Κινητών Αξιών της Πορτογαλίας (CMVM).

Οι παρουσίες από ΗΠΑ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αμερικανική συμμετοχή. Ο Τζιμ Λογοθέτης (Demetrios “Jim” Logothetis) συμμετέχει ως πρόεδρος του Συμβουλίου Εποπτείας Λογιστικών Εταιρειών Δημοσίου Συμφέροντος των Ηνωμένων Πολιτειών (Public Company Accounting Oversight Board - PCAOB).

Από την άλλη μεγάλη αμερικανική εποπτική αρχή συμμετέχει ο Μελ Γκουνεγουάρντενα (Mel Gunewardena), διευθυντής του Γραφείου Διεθνών Υποθέσεων και ανώτερος σύμβουλος αγορών του προέδρου της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων των ΗΠΑ (Commodity Futures Trading Commission - CFTC).

Από το Ηνωμένο Βασίλειο συμμετέχει ο Τομ Οπενχάιμερ (Tom Oppenheimer) από την Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου (Financial Conduct Authority - FCA), ενώ από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) συμμετέχει η Ηλιάνα Λάνα (Iliana Lani). Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Γιώργος Ζαννιάς, το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Euronext, Γιώργος Χαντζηνικολάου, και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Σπύρος Θεοδωρόπουλος. Στις εργασίες θα συμμετέχουν επίσης ο Χρήστος Χατζηεμμανουήλ από την Τράπεζα της Ελλάδος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Π. Γιαννόπουλος, Α. Βιρβιλιός και Γ. Λελεδάκης.