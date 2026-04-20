Η Βασιλική Λαζαράκου επανεξελέγη στο Διοικητικό Συμβούλιο του International Organization of Securities Commissions, εκπροσωπώντας την Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Επιτροπή για τρίτη συνεχόμενη θητεία

Η επανεκλογή αφορά τη διετία 2026–2028 και πραγματοποιήθηκε ομόφωνα από τα μέλη της European Regional Committee, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών τόσο στο πρόσωπο της κυρίας Λαζαράκου όσο και στον ενισχυμένο ρόλο της ελληνικής εποπτικής αρχής σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, ομόφωνα επιλέχθηκε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Επιτροπής στο Διοικητικό Συμβούλιο του IOSCO.

Ο IOSCO, με έδρα τη Μαδρίτη, αποτελεί το βασικό διεθνές φόρουμ συνεργασίας των εποπτικών αρχών κεφαλαιαγοράς και τον κατεξοχήν οργανισμό θέσπισης προτύπων για τις αγορές κινητών αξιών. Διαθέτει περισσότερα από 200 μέλη από άνω των 100 χωρών, καλύπτοντας πάνω από το 95% των παγκόσμιων κεφαλαιαγορών, ενώ διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη και εφαρμογή διεθνώς αναγνωρισμένων εποπτικών προτύπων.

Η Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Επιτροπή, μία από τις τέσσερις περιφερειακές επιτροπές του οργανισμού, αριθμεί 52 μέλη και επικεντρώνεται σε ζητήματα που αφορούν τις ευρωπαϊκές αγορές κινητών αξιών.

Σε δήλωσή της, η κυρία Λαζαράκου τόνισε ότι η επανεκλογή συνιστά σημαντική αναγνώριση της εμπιστοσύνης των μελών της επιτροπής και ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο της ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Όπως σημείωσε, η συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο του IOSCO για τα επόμενα δύο έτη αποτελεί τιμή αλλά και αυξημένη θεσμική ευθύνη, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση για ενεργή συμβολή στον διάλογο και στη διαμόρφωση βέλτιστων πρακτικών που θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα και την αναπτυξιακή προοπτική των αγορών της ευρωπαϊκής περιφέρειας.