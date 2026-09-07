Σύμφωνα με τη μελέτη, πέρα από τη συνεισφορά της στο ΑΕΠ και στις εξαγωγές, η μέση διαχρονική συμμετοχή της Παπαστράτος στα φορολογικά έσοδα της χώρας διαμορφώνεται στο 2,7%.

Μεγάλο αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία αφήνει η Παπαστράτος, με τη δραστηριότητά της να αντιστοιχεί σήμερα στο 0,42% του ΑΕΠ και στο 1% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών προϊόντων.

Τα στοιχεία προκύπτουν από μελέτη του ΙΟΒΕ για το οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα της Παπαστράτος, η οποία παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη συμπλήρωση 95 χρόνων αδιάλειπτης παρουσίας της εταιρείας στην Ελλάδα. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και επικεντρώθηκε στη διαχρονική συμβολή της επιχείρησης στην παραγωγή, στις επενδύσεις, στις εξαγωγές, στην απασχόληση και στα δημόσια έσοδα.

Σύμφωνα με τη μελέτη, πέρα από τη συνεισφορά της στο ΑΕΠ και στις εξαγωγές, η μέση διαχρονική συμμετοχή της Παπαστράτος στα φορολογικά έσοδα της χώρας διαμορφώνεται στο 2,7%. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, παράλληλα, η επενδυτική επίδοση της εταιρείας. Κατά την τελευταία εικοσαετία, οι επενδύσεις της τετραπλασιάστηκαν, όταν στο σύνολο της ελληνικής βιομηχανίας η αντίστοιχη αύξηση ήταν μόλις 35%.

Ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νίκος Βέττας, ανέδειξε την Παπαστράτος ως χαρακτηριστική εξαίρεση στην πορεία αποβιομηχάνισης που γνώρισε η ελληνική οικονομία τις προηγούμενες δεκαετίες. Επιχειρώντας να αποτυπώσει το μέγεθος της συνεισφοράς της, προχώρησε σε μία υποθετική αναγωγή, σύμφωνα με την οποία, εάν στην Ελλάδα υπήρχαν 240 επιχειρήσεις με αντίστοιχο οικονομικό αποτύπωμα, το ΑΕΠ της χώρας θα ήταν διπλάσιο.

Όπως επισήμανε, η πορεία της εταιρείας ακολούθησε σε σημαντικό βαθμό τις μεταβολές της ελληνικής οικονομίας, ωστόσο στα χρόνια της κρίσης η Παπαστράτος κατάφερε να αναπτύξει μεγαλύτερη δυναμική. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την πορεία είχαν, σύμφωνα με τον ίδιο, οι επενδύσεις, η ενίσχυση της εξωστρέφειας και η προσέλκυση ξένων κεφαλαίων.

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Στη διαδρομή των 95 χρόνων της εταιρείας αναφέρθηκε η διευθύνουσα σύμβουλος της Παπαστράτος, Τίνα Δάβου, σημειώνοντας ότι η εξέλιξή της συνδέθηκε στενά με τις βαθιές οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές που σημειώθηκαν στην Ελλάδα.

Η ίδια υπογράμμισε ότι η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στην καινοτομία, στην παραγωγή εξαγώγιμων προϊόντων, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στις επόμενες γενιές. «Το να παραμένεις σταθερός δεν σημαίνει ότι παραμένεις στάσιμος», ανέφερε, δίνοντας έμφαση στον διαρκή μετασχηματισμό της Παπαστράτος κατά τη διάρκεια της μακράς παρουσίας της στην ελληνική αγορά.

Στον μετασχηματισμό της τελευταίας δεκαετίας εστίασε και ο αντιπρόεδρος της εταιρείας, Αλέξανδρος Χατζόπουλος, επισημαίνοντας τη σημασία των συνεχών επενδύσεων, της μεταφοράς τεχνογνωσίας, της αύξησης των εξαγωγών και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Όπως ανέφερε, η εμπειρία των τελευταίων ετών δείχνει ότι η ανθεκτικότητα από μόνη της δεν αρκεί, καθώς κρίσιμη παράμετρος για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη μιας επιχείρησης είναι η δυνατότητά της να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες και να συνεχίζει να επενδύει ακόμη και σε περιόδους αβεβαιότητας.

Ο Νίκος Βέττας στάθηκε παράλληλα στις ευρύτερες προϋποθέσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Η εξωστρέφεια και οι επενδύσεις στην τεχνολογία, όπως σημείωσε, είναι κρίσιμοι παράγοντες για την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα από τη στιγμή που σημαντικό μέρος των προϊόντων που εξάγει η χώρα εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από σχετικά χαμηλή προστιθέμενη αξία και περιορισμένη καινοτομία.

Στο ίδιο πλαίσιο, επισήμανε τη σημασία ενός σταθερού οικονομικού περιβάλλοντος που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να σχεδιάζουν με μεγαλύτερη ασφάλεια τις επενδύσεις τους, καθώς και την ανάγκη περαιτέρω αναβάθμισης των υποδομών και καλύτερης διασύνδεσης των λιμένων με τα δίκτυα logistics.