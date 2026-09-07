Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες είναι ο απολογισμός της σφοδρής σύγκρουσης στον κόμβο Λαμπετίου.

Ένας νεκρός και τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος που συνέβη λίγο μετά τις 2.30 το μεσημέρι της Δευτέρας στον κόμβο Λαμπετίου στην Ε.Ο. Πατρών - Πύργου.

Σύμφωνα με το ilialive.gr αυτοκίνητο που οδηγούσε ηλικιωμένος επιχείρησε να διασχίσει την εθνική οδό κάθετα προς Πύργο.Στα δεξιά του ακολουθούσε και ποδηλάτης. Αυτοκίνητο κινούμενο επί της Εθνικής Οδού προς Αρχ. Ολυμπία, συγκρούστηκε πλαγιωμετωπικά με το ποδήλατο και το αυτοκίνητο τα οποία κινούνταν παράλληλα - και σταμάτησε την πορεία του περίπου 50 μέτρα πιο κάτω. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ηλικιωμένος συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο βαν, που βρισκόταν σταματημένο ακριβώς πριν την διασταύρωση από την πλευρά του Πύργου, προκειμένου να κινηθεί μόλις περάσουν τα άλλα οχήματα.

Ο αναβάτης του ποδηλάτου ηλικίας περίπου 18-20 ετών, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, αιμόφυρτος, στον περίβολο του παλιού κτιρίου του ΟΣΕ παραπλεύρως της εθνικής οδού και με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ο ηλικιωμένος οδηγός του πρώτου αυτοκινήτου, ο συνεπιβάτης του δεύτερου αυτοκινήτου και σε δεύτερο χρόνο ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου και ο οδηγός του βαν.

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