Σκοτώθηκε σε δυστύχημα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου της 29χρονης κινηματογραφίστριας Μαρίας Τσιώλη, η οποία, σύμφωνα με ανάρτηση του δημάρχου Αγράφων, Αλέξη Καρδαμπίκη, έχασε τη ζωή της έπειτα από τροχαίο δυστύχημα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Ο δήμαρχος Αγράφων αποχαιρέτησε τη νεαρή κινηματογραφίστρια με μια συγκινητική ανάρτηση, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι το επόμενο διάστημα επρόκειτο να πραγματοποιήσει γυρίσματα στην περιοχή για τη νέα της ταινία.

Όπως ανέφερε ο Αλέξης Καρδαμπίκης, είχε συνομιλήσει πριν από λίγο καιρό με τη Μαρία Τσιώλη, η οποία θα αναλάμβανε το σενάριο, αλλά και με τον παραγωγό Σπύρο Σκάνδαλο, σχετικά με την ταινία που σχεδίαζαν να γυρίσουν το φθινόπωρο στα χωριά των Αγράφων.

Η ταινία θα είχε τον τίτλο «Πέρασμα» και κεντρικό ήρωα έναν έφηβο βοσκό που ζει σε χωριό. Τα γυρίσματα επρόκειτο να πραγματοποιηθούν κυρίως στα Μεγάλα Βραγγιανά, ενώ, σύμφωνα με τον δήμαρχο, ο Δήμος Αγράφων θα συμμετείχε ως χορηγός στην παραγωγή.

«Η ζωή δυστυχώς είχε άλλα σχέδια», έγραψε ο Αλέξης Καρδαμπίκης, αναφέροντας ότι η Μαρία Τσιώλη έχασε τη ζωή της σε ηλικία μόλις 29 ετών.

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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην επιθυμία της οικογένειας και των συνεργατών της να μη μείνει ανολοκλήρωτο το κινηματογραφικό σχέδιο που είχε ετοιμάσει.

Ο δήμαρχος Αγράφων δεσμεύτηκε ότι ο Δήμος θα βοηθήσει ώστε το «Πέρασμα» να πραγματοποιηθεί όπως ακριβώς το είχε σχεδιάσει και ονειρευτεί η νεαρή δημιουργός.

«Υποσχόμαστε, αφού είναι και επιθυμία της μητέρας σου και των συνεργατών σου, να κάνουμε από τη μεριά μας ό,τι χρειαστεί και η ταινία να γυριστεί όπως ακριβώς τη σχεδίασες και την ονειρεύτηκες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Αλέξης Καρδαμπίκης εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και στους φίλους της 29χρονης: «Ό,τι και να πεις είναι λίγο... Ο Θεός να σε αναπαύσει και να δώσει δύναμη στην οικογένειά σου και τους φίλους σου».

{https://www.facebook.com/alexis.kardabikis/posts/pfbid02cnvzv1GdaGf7Z9puTxpCrv8KdLYLmBjVe7DayuH3mEzHcULv9dXSnKJouyMRt9mpl}

Ολόκληρη η ανάρτηση:

«Δυστυχώς έφυγε πρόωρα στα 29 της μόλις χρόνια η πολυβραβευμένη κινηματογραφίστρια Μαρία Τσιώλη..

Πριν λίγο καιρό μιλήσαμε με εσένα ως σεναριογράφο και τον Σπύρο Σκάνδαλο ως παραγωγό για την ταινία που θα γυρίζατε αυτό το Φθινόπωρο στα χωριά των Αγράφων.

Η ταινία όπως μου είπες θα ειχε πρωταγωνιστή εναν έφηβο βοσκό που ζει στο χωριό, θα είχε τον τίτλο << ΠΕΡΑΣΜΑ>>, θα γυριζόταν κυρίως στα Μεγάλα Βραγγιανά και στην οποία θα ήταν χορηγός ο Δήμος μας.

Η ζωή δυστυχώς είχε αλλά σχέδια και πριν λίγες ημέρες άφησες τη ζωή σου από τροχαίο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στα 29 σου μόλις χρόνια.

Ότι και να πεις είναι λίγο... Ο Θεός να σε αναπαύσει και να δώσει δύναμη στην οικογένειά σου και τους φίλους σου.

Υποσχόμαστε αφού είναι και επιθυμία της μητέρας σου και των συνεργατών σου, να κάνουμε απο τη μεριά μας ότι χρειαστεί και η ταινία να γυριστεί όπως ακριβώς τη σχεδίασες και την ονειρεύτηκες».