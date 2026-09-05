Ξεκίνησε ξανά βασικός ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.

Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ η Ντόρτμουντ επικράτησε τελικά με 3-2 της Χόφενχαϊμ εκτός έδρας και έκανε το 2/2 στην Bundesliga.

Η αντίπαλος του ΟΦΗ στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League ήταν σαφώς πιο επικίνδυνη στο πρώτο ημίχρονο, δημιούργησε ευκαιρίες και τελικά βρήκε το γκολ στο 45΄, όταν ο Τσουφάλ τροφοδότησε τον Αβντουλάχου κι αυτός με συρτό σουτ έξω από την περιοχή νίκησε τον Κόμπελ. Στο 54΄ ο Λέμπερλε μετά από ατομική ενέργεια σούταρε, η μπάλα κόντραρε στον Αντον, πήρε ύψος και κατέληξε στα δίχτυα για το 2-0.

{https://www.youtube.com/watch?v=_j1pAiHma34}

Η Μπορούσια αντέδρασε και μείωσε στο 61΄ με τον Γκιρασί, ένα λεπτό αργότερα ο Καρέτσας (που δεν φάνηκε στο σημερινό ματς) αντικαταστάθηκε από τον Φάμπιο Σίλβα και στο 66΄ ο Πορτογάλος ισοφάρισε, μετά από εξαιρετικό κατέβασμα και πάσα του Γκιρασί.

Οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν την ανατροπή στο 87΄, όταν ο Χαϊντάρι, στην προσπάθεια να απομακρύνει ένα επικίνδυνο γύρισμα του Νουανέρι, έστειλε τη μπάλα στην εστία της ομάδας του και επέτρεψε στη Ντόρτμουντ να πετύχει τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμους αγώνες πρωταθλήματος.