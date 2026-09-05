Το ενδιαφέρον της δοκιμής βρίσκεται στο γεγονός ότι οι συμμετέχοντες δεν θα έχουν προβλήματα μνήμης ή άλλα εμφανή συμπτώματα Αλτσχάιμερ.

Μπορεί η νόσος Αλτσχάιμερ να αντιμετωπιστεί πριν ακόμη εμφανιστούν προβλήματα μνήμης; Σε αυτό το ερώτημα επιχειρεί να απαντήσει μια νέα διεθνής κλινική δοκιμή, στο πλαίσιο της οποίας ένα πειραματικό φάρμακο θα χορηγηθεί σε ανθρώπους που δεν παρουσιάζουν συμπτώματα άνοιας, αλλά θεωρείται ότι αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν τη νόσο στο μέλλον.

Η μελέτη φάσης III ονομάζεται PrevenTRON και αναμένεται να περιλάβει περίπου 1.600 ανθρώπους ηλικίας 55 έως 80 ετών από διάφορες χώρες. Οι πρώτοι Ευρωπαίοι υποψήφιοι συμμετέχοντες θα περάσουν από έλεγχο στη Βρετανία, με το Surrey and Borders Partnership NHS Foundation Trust να αποτελεί το πρώτο κέντρο στην Ευρώπη και το τρίτο παγκοσμίως που συμμετέχει στη συγκεκριμένη προσπάθεια.

Αλτσχάιμερ: Το νέο «στοίχημα» των επιστημόνων

Το ενδιαφέρον της δοκιμής βρίσκεται στο γεγονός ότι οι συμμετέχοντες δεν θα έχουν προβλήματα μνήμης ή άλλα εμφανή συμπτώματα Αλτσχάιμερ. Αρχικά θα υποβληθούν σε εξετάσεις για να επιβεβαιωθεί ότι δεν παρουσιάζουν γνωστική έκπτωση και στη συνέχεια θα πραγματοποιείται εξέταση αίματος για τον βιοδείκτη p-tau217.

Ο συγκεκριμένος βιοδείκτης θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός για την έγκαιρη ανίχνευση της νόσου. Προηγούμενες έρευνες, σύμφωνα με τον Guardian, έχουν δείξει ότι άνθρωποι με τα υψηλότερα επίπεδα p-tau217 μπορεί να έχουν εκτιμώμενη πιθανότητα 78% να εμφανίσουν γνωστική έκπτωση μέσα στην επόμενη δεκαετία, ενώ αιματολογικές εξετάσεις που μετρούν τον συγκεκριμένο δείκτη έχουν παρουσιάσει ακρίβεια έως και 95% στην αναγνώριση της νόσου Αλτσχάιμερ.

Όσοι πληρούν τα κριτήρια της μελέτης και εμφανίζουν αυξημένα επίπεδα του βιοδείκτη θα μπορούν να λάβουν το πειραματικό φάρμακο trontinemab, που έχει αναπτύξει η Roche. Στόχος των ερευνητών είναι να διαπιστώσουν εάν η θεραπεία μπορεί να καθυστερήσει ή ακόμη και να εμποδίσει την εμφάνιση της νόσου πριν αυτή αρχίσει να επηρεάζει τη μνήμη και τη σκέψη.

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Το trontinemab στοχεύει τις πλάκες β-αμυλοειδούς, τις συσσωρεύσεις πρωτεΐνης που δημιουργούνται στον εγκέφαλο και αποτελούν ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Αλτσχάιμερ. Η λογική είναι ότι η απομάκρυνσή τους αρκετά νωρίς, πριν προκληθούν εκτεταμένες βλάβες στα εγκεφαλικά κύτταρα, ενδεχομένως να αλλάξει την πορεία της νόσου.

Πηγή Guardian